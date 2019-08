S: Fornuftigt at fastfryse p-situation i Gerthasminde

Rådmand Jane Jegind (V) får opbakning fra S-medlem Anders W. Berthelsen i By- og Kulturudvalget, når hun foreslår at nedlægge et paragraf 14-forbud over for yderligere tilladelser til parkering på egen grund for beboerne i Gerthasminde. På den måde fastfryses situationen, indtil en ny lokalplan kan vedtages.

- Så får alle parter en tænkepause til at løse et stort dilemma. På den ene side er jo ikke rimeligt, at man i en haveby nedlægger haver og dermed ændrer et stykke vigtig kulturarv. På den anden side er det en realitet, at bilen er opfundet, siger han.

Anders W. Berthelsen understreger, at beboerne tæt på centrum formentlig må vænne sig til, at man ikke længere kan parkere lige uden for hoveddøren. Sådan er virkeligheden allerede i dag i Vesterbro- og Godthåbsgadekvarteret.

- Jeg vil opfordre forvaltningen til grundigt at undersøge, hvilke parkeringsmuligheder der er i områderne tæt på Gerthasminde. Måske kunne aften- og natparkering på Føtex' store parkeringsplads være en mulighed, der er værd at undersøge, siger han.