S: - Ærgerligt at naboer til nyt museum føler sig ført bag lyset af Odense Kommune

Anders W. Berthelsen (S) kalder det "ærgerligt", når naboer til nyt HCA-museum giver udtryk for at være ført bag lyset af Odense Kommune. - Sagen må ikke skygge for, at museet kommer til at give området et kæmpe løft, siger han.

Det er ærgerligt, at naboerne føler sig ført bag lyset af Odense Kommune i forbindelse med opførelsen af et nyt, internationalt H.C. Andersen-museum, når fokus burde være på den gave, museet bliver for byen. Sådan siger Anders W. Berthelsen, medlem af By- og Kulturudvalget, dagen efter at en af byggeriets naboer har kritiseret kommunens håndtering af de klager, naboerne er kommet med. En kritik, der blandt andet handler om, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til, at naboernes baghaver bliver lagt i skygge af et kommende museumsbyggeri. Og en kritik, som formodentlig ender med en retssag mod kommunen, der er bygherre på projektet. - Det er kedeligt, at det skal ende med en retssag, især fordi naboerne er med til at skabe det miljø, som turisterne kommer efter, og som det ny museum sikkert vil sikre, at der kommer endnu flere af i de kommende år. Det ærgrer mig, siger Anders W. Berthelsen. Alligevel frygter han ikke de konsekvenser, Odense Kommune kan risikere ved en eventuel kommende retssag. - Juridisk er der intet forkert foregået, for der er belæg for byggeriet i lokalplanen, som Odense Kommune har lavet, siger han.

Må ikke skygge for succes Anders W. Berthelsen medgiver, at det virker som om kommunikationen mellem kommune og borgere har "været svær". - Det er ikke godt, hvis beboerne selv oplever at skulle hente oplysninger, eller at tegningerne til projektet er misvisende. Det er ikke ret god kommunikation, siger han. En retssag vil ifølge Anders W. Berthelsen være en kedelig udgang på sagen. Især fordi naboerne - siger han - er væsentlige som den slags udstillingsfigurer, de er, overfor turisterne. - Efter de tegninger og modeller jeg har set, bliver det et fantastisk museum, og sagen må ikke skygge for, at museet kommer til at give området et kæmpe løft, siger han. By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) har ikke ønsket at udtale sig om sagen, som hun mener blev fuldt omtalt i tirsdagens udgave af Fyens Stiftstidende.