Det kan være en barsk overgang at gå fra uddannelse til jobmarkedet. Også for musikere. Nu har Musikkonservatoriet i Odense og det professionelle bigband Tiptoe Bigband aftalt at samarbejde om at lette overgangen for de studerende på konservatoriets rytmiske uddannelser.

Allerede under studietiden vil de studerende kunne få erfaringer med livet som musiker i et større ensemble. Og for Tiptoe Bigband giver aftalen en mulighed for at spotte talenter tidligt. Chefdirigent Torben Sminge glæder sig også over, at bandet aktivt bidrager til at styrke og udvikle det syddanske musikliv.

Rektor Claus Skjold Larsen fra Syddansk Musikkonservatorium fortæller, at konservatoriet i forvejen har andre partnerskabsaftaler med ensembler, orkestre og undervisningsinstitutioner.

- Sådan en aftale manglede vi på det rytmiske område. Med aftalen med Tiptoe Bigband har vi nu formaliseret et allerede frugtbart samarbejde og været meget konkrete i forhold til, hvad vi gerne vil have ud af hinanden, siger han.