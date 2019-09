Ryste-sammen-fest gik helt galt: Kommunal leder dømt for voldtægt af mandlig ansat

En 46-årig mand er torsdag blevet dømt for voldtægt af en 60-årig mand i forbindelse med en sommerfest i en afdeling i Odense Kommune. Manden var leder af afdelingen og forgreb sig på den ansatte, der var hjælpeløs, fordi han var blevet for fuld.

Den 46-årige mand var også tiltalt for blufærdighedskrænkelse af en 25-årig mand, som arbejdede som frivillig ved arrangementet i den kommunale afdeling. I retten forklarede den 25-årige dog, at han havde en venskabelig relation til den 46-årige mand og på ingen måde følte sig krænket over, at han var blevet optaget på video, mens han sad på toilettet med blottet skridt. Det forhold blev den 46-årige derfor frifundet for.

- Når man efter en time ikke kan komme frem til en dom, var det forventet, at der ikke ville være enighed om dommen. Jeg synes, at man er kommet frem til den rigtige afgørelse i forhold til de beviser, der lå i sagen. De peger entydigt på, at han har gjort det, han har været tiltalt for, siger Jacob Thaarup.

Anklager Jacob Thaarup havde argumenteret for, at den 46-årige mand skulle idømmes mellem 8 og 10 måneders fængsel. Han er derfor tilfreds med dommen.

Der var oprindeligt lagt op til, at dommen ville falde i umiddelbar forlængelse af retssagen, men der var tilsyneladende ikke enighed om konklusionen, og det gør sig også gældende i forhold til dommen, som én af domsmændene var uenig i. Der er således tale om en to mod én-afgørelse.

Det blev resultatet, efter at dommeren og de to domsmænd har brugt den seneste uge på at vurdere sagen, der var for retten torsdag i sidste uge.

En 46-årig mand fra Odense skal otte måneder i fængsel og betale 35.000 kroner til den 60-årige mand, som han torsdag er blevet dømt for at have voldtaget i forbindelse med et ryste-sammen-arrangement i den afdeling i Odense Kommune, som den dømte var leder af på daværende tidspunkt.

Forgreb sig på fuld ansat

Den 46-årige leder blev til gengæld fundet skyldig i at have voldtaget den 60-årige mand i forbindelse med festen i den kommunale afdeling, der fandt sted i juni.

Her mødtes de ansatte først til et fagligt arrangement om formiddagen, som sidenhen udviklede sig, da der til frokost kom vin og portvin på bordene.

Den mandlige leder forklarede under retssagen, at han udelukkende havde forsøgt at hjælpe den 60-årige mand, der var blevet så fuld, at han ikke kunne klare sig selv. Efter et toiletbesøg kunne han ikke få sine shorts og underbukser på, og den kommunale leder placerede ham derfor på en briks i et rum. Den 46-årige mand forklarede, at han på det tidspunkt opdagede, at manden var våd og tørrede ham derfor med en kleenex. Ifølge den nu dømte mand havde han i det hele taget forsøgt at tage sig af manden og betalte senere på aftenen en taxa, der kunne køre den 60-årige hjem.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg da godt nok håbede på, at han ville komme med en æske chokolade til mig ud over de 200 kroner, når jeg havde taget mig sådan af ham, sagde den tiltalte i forbindelse med sidste uges retssag.

Den 60-årige havde dog en helt anden version af, hvad der var sket. Han forklarede modsat, at han pludseligt var vågnet op på briksen, mens den 46-årige leder forgreb sig på ham på forskellige måder. Og den forklaring blev blandt andet bakket op af resultatet af dna-prøver, som viste, at den 46-årige mands dna var blevet fundet på den 60-åriges penis.

Den nu dømte mand fra Odense er ikke længere ansat i afdelingen.

Det vides endnu ikke, om den 46-årige mand vil anke dommen til landsretten, da det ikke har været muligt at komme i kontakt med den dømte mands forsvarer, advokat Jan Hollmén Olesen.