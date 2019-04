PAARUP: Mikkel Crone, til daglig præst i Ryslinge, udgav sidste efterår "Arnakke" med sange blandt andet om liv og død, hjemlængsel og lys og mørke. Lørdag er Crone i Paarup Sognegård med musikerne Theis Juul Langlands, Poul Amaliel og Marianne Larsen fra klokken 14.15 for at underholde med de iørefaldende melodier. Bagefter kan man slutte dagen med fællesspisning, men man skal være tilmeldt for at spise med. /RAS