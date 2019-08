SØHUS: Er man interesseret i at se et stort, moderne gartneri inde fra, så er der rundvisning på Gartneriet PKM, Slettensvej 207-215 i Søhus, lørdag fra klokken 9 til 12. Der vil være mulighed for at købe gartneriets produkter, men husk tilmelding på pkm@pkm.dk. Der er maksimalt plads til 200 personer. /RAS