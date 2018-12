Rumænere snuppet med varebilen fuld af tyvekoster

Onsdag formiddag var der gevinst for Fyns Politi, da de stoppede en varebil med tre rumænere på parkeringspladsen ved Rosengårdcentret.

Varebilen var nemlig fyldt med meget forskelligt værktøj, der fortrinsvins er fra entreprenører, der arbejder omkring Thomas B. Thriges Gade, oplyser Fyns Politi.

Ifølge vagtchef Lars Thede, var det teknologi, der var med til at lede politiet på sporet af de tre formodede tyve.

- I noget af det, der er blevet stjålet, er der en form for sporingsenhed, som gjorde, at firmaet, der ejer det, mente at vide, hvor det kunne være, siger han.

Og det er ikke blot et enkelt firma, der er blevet bestjålet. Ifølge Lars Thede var det en stor mængde stjålet værktøj, der blev fundet i varebilen, og tyvekosterne stammer fra flere forskellige entreprenører.

De tre rumænere, der er 20, 30 og 34 år, blev anholdt på parkeringspladsen og kørt til afhøring. Det vil senere på dagen blive vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.