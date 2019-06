Royal Run i Odense - Plus regn, minus royale: - Vi havde da håbet, de kom som en overraskelse

- Vi har vidst fra starten, at vi ikke fik royalt besøg. Men man kunne da ikke lade være med at håbe på, at de lige kom forbi som en overraskelse.

- Vejret har helt sikkert sat en dæmper på det. Vi var lidt misundelige, da vi så på storskærmen, at der er strålende solskin i Aalborg, siger Andreas Jeppesen fra Odense Atletik med et smil.

Det afholdt dog ikke medarrangørerne af sidste års succesfulde løb Odense Atletik og Odense Running Crew i at afholde et "Royal Side Run" i samarbejde med Storms Pakhus.

Sidste år deltog over 7000 mennesker i løbet i Odense. Helt så stort blev fremmødet dog langtfra i år. Løbet blev i år kun afholdt officielt i København, Aarhus, Aalborg og Bornholm, mens Odense i denne omgang måtte se sig snydt for royalt besøg.

Trods teksten "Running sucks (at løbe stinker, red. )" på en forbipasserende mands t-shirt, lader det ikke helt til at være mottoet for 2. pinsedag, hvor der landet over bliver løbet Royal Run. En gentagelse af den succes, der sidste år havde premiere forud for Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

"Tre, to, en, nu", lyder nedtællingen før to løbere sendes afsted fra start til "Royal Side Run" ved Storms Pakhus i Odense.

Familie på løbetur

Familien Folleraas fra Langeskov havde dog trodset regnen for at tage til Odense og løbe fem kilometer til Royal Side Run.

- Vi kunne ikke være med sidste år, og så ville vi bare gerne lave noget sammen som familie i dag, siger far, Thomas Folleraas.

Manglen på royalt besøg betød da heller ikke så meget for familien:

- Det behøver ikke være så opstablet det hele, siger Thomas Folleraas og sønnen Christian på 10 år tilføjer:

- Der ville sikkert også have været så mange mennesker, at slet ikke var plads til at løbe.

Noget, familien efterlyste mere end royale, var til gengæld skiltning på ruten. Familiens andet barn, datteren Caroline på 14 år, for nemlig vild på ruten og var endnu ikke dukket op. Det betød heldigvis for lillebror Christian, at han snuppede chancen for at komme over målstregen før storesøster.

- Det var hårdt, siger han udmattet og indrømmer, at det dog var faren, der kom først over målstregen.

- Christian blev ramt af sidestik, og ondt i foden lige før målstregen. Det er de store sportsskader, vi har med at gøre, siger Thomas Folleraas med glimt i øjet.

Og endelig kommer en træt søster, der har været helt ude omkring Fjernvarmeværket i mål, og får medaljen om halsen.