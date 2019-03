Rotternes flyvende mareridt: Redekasser til ugler og falke er klar i Munke Mose

Odense Kommune har nu opsat fire redekasser i Munke Mose. To til tårnfalke og to til natugler. Håbet er, at rovfuglene kan være med til at holde styr på rottebestanden.

Sidste år måtte der sættes massivt ind mod rotter i Munke Mose i Odense. Både jægere, hunde og gift blev taget i brug, efter bestanden var nået op på et uholdbart højt niveau. Men fremover er det planen, at antallet af rotter skal holdes nede, og et af midlerne, der skal være med til at sikre det, er rovfugle, håber Odense Kommune.

Derfor er der nu - oppe i otte til tolv meters højde - blevet sat redekasser op i fire træer. To af dem er designet til nat- eller hornugler, og to af dem er tilpasset tårnfalkens boligønsker.

- Vi opsætter rovfuglekasserne som et forsøg på, at få disse to typer rovfugle til at slå sig ned i parken. De vil så kunne hjælpe med at regulere bestanden af rotter, siger parkforvalter i Odense Kommune, Hanne Pedersen.

Hun tilføjer, at den normale bekæmpelse af rotter med fælder fortsætter, opsætning af rovfuglekasser ikke kan stå alene.

- Fra den 1. marts overtager Mortalin bekæmpelsen af rotter i Munke Mose, og de vil løbende holde opsyn i parken, så vi er sikre på, at den løbende bekæmpelse virker. Den vil bestå af fælder, som selvfølgelig løbende bliver gennemgået, siger hun.