Roskilde vil sende et bjerg af metalskrot til Odense

By- og Kulturforvaltningen indstiller til politikerne at sige ja til at modtage affaldet, og forvaltningen vurderer, at det er miljømæssigt og kapacitetsmæssigt uproblematisk at deponere yderligere 25.000 tons shredderaffald fra Stena på Odense Miljøcenter Nord.

Roskilde Kommune har ikke selv kapaciteten til aftage shredderaffaldet, men det har Odense Nord Miljøcenter, og Odense Renovation A/S er positiv over for henvendelsen. Men sagen skal forbi politikerne, inden en eventuel aftale kan indgås.

Det spørgsmål skal politikerne i By- og Kulturudvalget forholde sig til på et møde tirsdag.

Skal Odense over de kommende to år aftage et kæmpe bjerg af såkaldt shredderaffald - groft sagt metalskrot - fra Stena Recycling i Roskilde?

Masser af plads til mere

Odense Kommune har tidligere givet Stena lov til at deponere shredderaffald på depotet uden for byen, for siden 2011 har Odense Renovation som led i en nu udløbet aftale modtaget i alt tre gange 25.000 tons shredderaffald.

Siger politikerne ja til at modtage mere shredderaffald fra Roskilde, forudsættes det, at aftalen forlænges på samme vilkår som den tidligere aftale. Det betyder blandt andet, at Roskilde Kommune stiller garanti for udgifter til efterbehandling, hvis det hensatte beløb ikke rækker.

Men til historien hører også, at Odense Nord Miljøcenter har masser af plads.

På nuværende tidspunkt er der en restkapacitet på cirka 490.000 tons til shredderaffald. Derudover er der betydelige udvidelsesmuligheder, idet miljøgodkendelsen for Odense Nord Miljøcenter giver mulighed for en udbygning svarende til yderligere godt en million tons shredderaffald.

Med andre ord rækker kapaciteten forventeligt endnu cirka 37 år.

Odense Nord Miljøcenter har tidligere modtaget 70.000-80.000 tons shredderaffald fra H.J. Hansen Genvindingsindustri hvert år.

Men H.J. Hansen Genvindingsindustri har siden 2015 reduceret mængden af shredderaffald til deponi væsentligt, da virksomheden har fundet nye måder at bortskaffe en hel del af det på. I 2018 deponerede H.J. Hansen Genvindingsindustri cirka 27.000 tons på Odense Nord Miljøcenter.

Tilbage står spørgsmålet, om politikerne ønsker, at Odense skal være losseplads for metalskrot fra andre steder i landet. Alternativet er at køre shredderaffaldet fra Roskilde til Reno Djurs på Djursland.

By- og Kulturforvaltningen vurderer dog, at det er miljømæssigt væsentlig bedre at deponere shredderaffaldet fra Roskilde på Odense Nord Miljøcenter end at transportere det den væsentlig længere afstand til Reno Djurs.