Rollespilsbutik flytter og udvider

Alle de kendte varer plus en masse nye såsom tegneserier, merchandise og udklædning.

Det er, hvad der bliver plads til, når rollespilsbutikken Dragons Lair til sommer flytter til nye 650 kvadratmeter store lokaler på Klostervej 3. Det oplyser Dragons Lair i en pressemeddelelse.

- Lokalerne er perfekte til vores formål, og beliggenheden er god og synlig, facaden er stor, og så er lokalerne store med højt til loftet. Det er dét, vi har været på udkig efter i nogen tid nu, udtaler adm. direktør Jonny Bøgely fra Dragons Lair ApS.

Dragons Lairs kunder vil stadig kunne finde det velkendte varesortiment i den nye butik, men samtidig er der i den nye butik plads til at udvide sortimentet med helt nye produktgrupper som tegneserier, merchandise og udklædning.

Erhvervsmægler Jens Mårtensen fra Nybolig Erhverv Odense har formidlet lejemålet mellem Dragons Lair og ejeren af det nye lejemål, ejendomsselskabet Togt.

- Vi har været i rigtig god dialog med Dragons Lair og udlejer omkring lejemålet på Klostervej 3 i nogen tid. Efter de så lejemålet faldt de bl.a. for den store facade, den gode loftshøjde og størrelsen på de 650 kvm De har længe ønsket noget større, og udlejer har lagt stor vægt på at finde en stabil lejer til lokalet, hvilket de her får i Dragons Lair.

Målet med den nye butik er ifølge adm. direktør Jonny Bøgely, at den nye butik bliver en såkaldt one-stopshop for alle med en lille snert af "nørd" gemt i sig.

Togts adm. direktør Mogens Tveskov glæder sig over, at det er Dragons Lair, der er den nye lejer af Klostervej 3.

- Jeg tror på, at Dragons Lair kan bringe liv i gaden, og at deres koncept er stærkt nok til at rumme disse flotte, store lokaler midt i Odense by. Deres koncept henvender sig til en helt bestemt målgruppe, og de nye lokaler vil være med til at skabe et helt nyt 'drageunivers' for dem alle.

I december kunne fyens.dk ellers berette, at Dragons Lair kom ud af det seneste regnskabsår med et utilfredsstillende resultat. Regnskabet viste et underskud på 247.904 kroner før skat mod et minus på 136.450 kroner året forinden. Egenkapitalen faldt fra 2,5 mio. kroner til 2,4 mio. kroner.

Dragons Lair har endnu ikke offentliggjort en specifik dato for åbningen af den nye butik på Klostervej - men det bliver i løbet af sommeren 2019, oplyser virksomheden.