Laura Kjær i rollen som Nana. Hun kommer til at spille meget over for den jævnaldrende Leslie, med hvem hun godt kan afsløre, der opståer en relation. Foto: Mike Kollöffel/TV 2.

Da Laura Kjær mandag aften tjekkede ind på Badehotellet, blev hun med ét kendt i hele kongeriget. I rollen som stuepigen Nana er den blot 22-årige odenseaner ved at få sit helt store gennembrud.

Badehotellets nye stuepige hedder Nana. Hun er ung, smilende og aldeles yndig. Men hun er ikke kun med for se sød ud, for hun er også ambitiøs og skrider gerne til handling. Det er den opfattelse, man får af Nana, når Laura fortæller om sin karakter. Og selvom skuespillere og deres karakterer ikke må forveksles, så kan man ikke undgå at bemærke, hvordan Nana og Laura har tydelige fællestræk. Umiddelbart ville man tænke, at livet som nordjysk stuepige i 1939 var mindre hektisk end livet som skuespillerinde anno 2019. Men Nanas ophold på Badehotellet kommer ikke til at gå stille for sig. - Jeg kan fortælle så meget, at Nana har en bærende rolle, og at hun bliver omdrejningspunkt for en del drama, fortæller Laura Kjær påpasseligt for ikke at afsløre for meget. For kun to et halvt år siden lavede Laura Kjær film i sine skoleferier uden at få en krone for det. Mandag var hun på fjernsyn foran sæsonpremierens 1.589.000 seere. Et overvældende tal, der får sommerfuglene til at lette hos Laura Kjær. - Når man optager mange måneder i træk, er det svært at forestille sig, hvad det egentlig ender med, fortæller Laura Kjær.

Fakta Laura Kjær er født 18. november 1996 i Odense.Hun har en HF fra Flow i Odense, hvor hun kombinerede gymnasie og teater.



Gik efterfølgende på Rødkilde teaterhøjskole.



Hun har tidligere medvirket i filmen "Når solen skinner" fra 2016 samt biograffilmen "Team Albert" fra 2018.



Lige nu ses hun i rollen som Nana i TV 2's populære tv-serie Badehotellet, der mandag havde premiere på sjette sæson.

Laura Kjær i en af Café Biografens sale. Det var her, hendes første film "Når solen skinner" blev vist i 2016. Foto: Sugi Thiru.

Ville have en anden rolle At Laura Kjær endte som Nana er egentligt lidt af et tilfælde. Oprindeligt gik hun nemlig til casting på en helt anden rolle. - Det er faktisk meget sjovt, hvordan jeg fik rollen. Først gik jeg til casting til rollen som Vera. Hun kommer tilbage som en ældre pige efter at have været med i sæson et og to. Men efter at have været til fem forskellige castinger endte jeg med at få rollen som Nana. Nana er én af de karakterer, der har flest scener i den nye sæson, så da Laura fik at vide, at hun havde fået rollen, blev hun ret paf. - Jeg fik opkaldet, da jeg var ude og handle. Det var produceren selv, der ringede, og da han begyndte at undskylde for alt muligt, tænkte jeg, at jeg nok ikke havde fået rollen. Men så vendte han pludselig og sagde sådan rigtig tv-show-agtigt, at rollen var min. Der vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Men senere tog jeg til fødselsdag og festede hele natten.

Laura Kjær kan bedst lide at spille stærke kvinder, der kan udfordre kønsrollerne. Derfor er hun glad for sin rolle som Nana på Badehotellet. Foto: Sugi Thiru.

En svær dialekt I rollen som Nana skal Laura Kjær tale med noget så specifikt som en nordjysk dialekt anno 1939. Og som fynbo kan det godt være svært: - Min fars familie er fra Nordjylland, så jeg ved godt, hvordan det skal lyde, men derfra og så til selv at kunne tale sådan, der er langt. Inden castingerne søgte Laura Kjær derfor råd hos sin nordjyske side af familien med den konsekvens, at hendes dialekt blev for tyk. - Jeg kom til at tale med så tyk en dialekt, at det blev svært for alle andre end nordjyderne at forstå. Og jeg fik derfor at vide, at serien moderere e dialekterne en del, da den gerne skulle ses af hele Danmark. Det var Laura Kjær heldigvis hurtig til at omstille sig til. For selvom hun ikke har gået på skuespillerskolen, så er hun ikke helt utrænet i at spille skuespil. Inden hun flyttede til København, havde hun gået på teaterhøjskole og på Flows blandede gymnasie- og teaterlinje i Odense.

Stjernesolbrillerne Badehotellets ansatte og dets gæster spilles af prominente danske skuespillere som for eksempel Lars Ranthe, Anne Louise Hassing og Lisa Werlinder. Men selvom Laura Kjær hverken var kendt, eller havde spillet med i seriens tidligere sæsoner, blev hun taget godt imod. Særligt én episode, der involverede et par solbriller, symboliserer, hvordan Laura Kjær er blevet optaget i et meget fint selskab. - Til den første fest med holdet fra Badehotellet fik jeg kommenteret på Jens Jacob Tychsens solbriller - han spiller Hr. Weyse på hotellet. Solbrillerne var meget prangende, så jeg fortalte ham, at han lignede en stor stjerne med dem på. Det, synes han, var meget morsomt, så han købte et matchende par til mig, da vi var færdige med optagelserne for sæsonen, fortæller Laura Kjær. I juni flyttede Laura Kjær fra Odense til København. Her er hun, med eller uden solbriller, i øjeblikket med raketfart på vej igennem skyerne mod den danske stjernehimmel.