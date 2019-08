Rolf Sørensen til B1909-sponsorløb

VOLLSMOSE: Måske - forhåbentlig - dukker Rolf Sørensen op søndag, når B1909 afvikler Tour '09, klubbens årlige sponsorcykelløb. Den tidligere storrytter, nu cykelkommentator, er protektor for løbet, hvor der i hvert fald er tilsagn fra Venstres MF'ere Jane Heitmann og Erling Bonnesen, SF-rådmand Brian Dybro og Erik Christensen, eks-MF'er fra Socialdemokratiet, om at cykle med. Også Thomas Helweg, tidligere OB-storspiller, har sagt ja. Klokken 11 skydes ungdomsløbet i gang, og 12.15 er det de voksnes tur, hvor boligforeningerne i området stiller med deltagere, der kæmper deres interne kamp om pokal og ære. Samarbejdet med Rolf Sørensen har medført at B1909 har dannet en cykelskole sammen med områdets to skoler med Freddy Vermod som leder. Dermed har man udbygget tilbuddene til områdets børn og unge, som får gavn af søndagens overskud. /RAS