Røverisk overfald på åben gade: 56-årig mistede halskæde

En 56-årig kvinde blev torsdag sidst på eftermiddagen på åben gade udsat for røverisk overfald med slag og spark.

Omkring klokken 17 kom kvinden gående ad Døckerslundsvej, da en sølvgrå BMW stationcar af ældre årgang og med tyske nummerplader standsede ud for hende. En kvinde steg ud af bilen, og rev en guldhalskæde af kvindens hals, fremgår det af politiets døgnrapport.

På vej tilbage til bilen faldt den ukendte kvinde, og den 56-årige forsøgte at tage sin halskæde tilbage, men endte i stedet med at blive overfaldet med slag og spark af to mænd fra bilen.

Gerningsmændene til røveriet flygtede fra stedet ad Erantisvej med retning mod Kochsgade.

Kvinden beskrives som romansk af udseende, 30 til 35 år, 160 til 165 centimeter høj, brunt hår, kraftig af kropsbygning, og iført lang blå kjole. Hun havde desuden to-tre guldtænder øverst i munden - én ved hver hjørnetand.

Manden, som overfaldt den 56-årige, beskrives også som romansk af udseende, 30 til 35 år, 160 til 165 centimeter høj, sort kort hår, og kraftig af kropsbygning. Den tredje beskrives kun som iført hvid t-shirt.

Har man været vidne til det røveriske overfald kan man kontakte Fyns Politi på telefon 1-1-4.