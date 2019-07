Røvere på spil: Måtte udlevere taske og høretelefoner

Onsdag aften mellem klokken 21.15 og 21.30 oplevede tre kammerater at blive opsøgt af tre andre drenge i Kongens Have. De tre drenge truede en af de forurettede til at udlevere sin taske og trådløse høretelefoner fra Apple.

Et andet sted i Odense, hvor en person oplevede at blive opsøgt af to mænd, var på Bystævnevej i den vestlige del af Odense. Her blev forurettede lørdag aften mellem klokken 21.50 og 21.55 opsøgt af to mænd, der ville have penge fra manden, fordi han, ifølge Fyns Politis døgnrapport, opholdt sig på gerningsmændenes område.

Det fremgår ikke af døgnrapporten, om det lykkedes gerningsmændene at lokke penge ud af manden.