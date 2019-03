Røvede bil fra politiets opbevaringsplads: To mænd idømt fængsel - den ene blev udvist

De to mænd udsatte også to politibetjente for fare.

To mænd på 33 år og 35 år blev torsdag i retten i Odense idømt fængsel for blandt andet - et lidt usædvanligt - bilrøveri og for at udsætte to politibetjente for fare. Episoden fandt sted 31. december 2018 i Tommerup ved 11-tiden.

De to mænd var taget ud for at stjæle biler og havde fundet frem til politiets opbevaringsplads, hvor politiet opbevarer gamle politibiler og beslaglagte biler. Det fortæller sagens anklager, Charlotte Ragus.

- De har åbenbart længe kendt til, hvor politiet har den her opbevaringsplads. Og så havde de fået den idé, at de ville stjæle nogle af bilerne, siger hun.

Det lykkedes da også de to mænd at få fingrene i en bil. Herefter udviklede det almindelige tyveri sig til et røveri. Der var en mand på stedet, der forsøgte at stoppe de to tyve. Det fik den 35-årige tyv til at tildele manden et knytnæveslag og så gik flugten i gang.

- De forsøgte at stjæle to biler, men lykkedes kun med den ene, siger anklageren og beretter, at manden, der blev slået, "kun" fik mærker af det.

Der gik dog ikke lang tid før, der opstod nye udfordringer for de to mænd. En politibil mødte den stjålne bil kort efter, de to røvere havde sat flugten i gang.

- De to betjente går ud af bilen for at stoppe den flygtende bil. De bliver nødt til at hoppe til siden for ikke at blive ramt, da den stjålne bil kører truende mod dem, siger Charlotte Ragus.