Røgfrit stadion: OB's fans skal muligvis snart lade smøgerne blive hjemme

På det seneste møde kom Sundhedsudvalget frem til, at Odense Kommune bør lave en aftale med OB med henblik på at gøre Nature Energy Parks tribuner røgfri. Det indgår som en del af kommunens vision om at gøre Odense røgfri i 2030.

Et stadion er jo et sted, hvor man har lov til at drikke, give den gas med tilråb og slagsange og slå sig løs. Tror du ikke byens fodboldfans bliver utilfredse, hvis de får at vide, at de ikke må ryge på tribunerne?

- Vi har lavet mange gode partnerskabsaftaler med mange forskellige organisationer, og jeg håber, OB vil være en del af et godt felt og have et partnerskab, hvor vi sammen kan blive enige om at få en røgfri fremtid, siger formanden for Sundhedsudvalget, Kasper Ejlertsen (S).

Til glæde for nogen og skræk for andre kan det i fremtiden være forbudt at få sig en cigaret sammen med sin fadøl, når man hujer og hopper til Odense Boldklubs kampe på Nature Energy Park.

Ifølge Kasper Ejlertsen er tiltag som denne nødvendige, hvis Odense på længere sigt skal nå målet om at blive en røgfri by.

- Hvis vi ønsker at indfri ønskerne om at være en røgfri by i 2030 og en røgfri generation af unge i 2025, så skal vi turde gøre nogle ting. Det her kunne være en af dem. Jeg er sikker på, at vi sagtens kan få OB op i top på trods af, det er et røgfrit stadion, siger Kasper Ejlertsen.

OB's ledelse er endnu ikke blevet kontaktet ift. at udarbejde en aftale, men OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, udtaler, at han regner med, de finder en løsning, som fungerer for alle.

Aftalen er blot ét punkt for den plan, som Sundhedsudvalget nu har sendt videre til godkendelse i en række andre politiske udvalg. Derudover skal kommunens legepladser og udendørsarrangementer, der retter sig mod børn og unge under 16 år, være røgfrie fra 1. november 2019. Derudover skal tobaksprodukter udfases fra udendørsarrangementer og events, som kommunen helt eller delvist arrangerer eller lægger areal til, over de næste tre år.