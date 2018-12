Rødt flertal siger ja: Radikal rådmand vil have fattigdomsgrænse for børn

Det stigende antal fattige børn i Odense får børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) til - igen - at foreslå en fattigdomsgrænse. Det tegner der sig nu et rødt flertal for. Rådmanden vil desuden give skoler i udsatte områder flere penge, for uddannelse er vejen ud af fattigdom, mener hun.

Hun har tidligere lagt lignende forslag frem. Og nu gør hun et nyt forsøg: Odense skal have en børne-fattigdomsgrænse, og hvert år skal der tal på omfanget af børn med et hverdagsliv under den grænse. Der skal også én gang årligt tages politisk stilling til, hvilke konsekvenser opgørelsens resultat skal have.

Sådan lyder opfordringen fra den radikale børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen. Hun reagerer på en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at otte procent af Odenses børn lever under fattigdomsgrænsen. Det placerer Odense på en 10.-plads over de kommuner i Danmark med størst børnefattigdom, og det svarer til, at der i hver odenseanske folkeskoleklasse i gennemsnit sidder to elever, der kan betegnes som fattige.

Samtidig viser undersøgelsen, at omfanget af fattige børn i Odense på et år er steget med 2,6 procentpoint. Det er en væsentlig større stigning end i de andre store, danske byer.

- Det er slemt, og det bekymrer mig, siger Susanne Crawley Larsen.

- Gennem adskillige år har jeg argumenteret for, at Odense og Danmark skal have en fattigdomsgrænse, men har ikke mødt bred opbakning. Nu foreslår jeg en børne-fattigdomsgrænse, for der er noget særligt ved at være barn og vokse op i fattigdom, og børnene er mit ansvar i de her år.