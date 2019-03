Rødskægget tyv tog flugten langs åen

Onsdag blev en skidt dag på jobbet for en odenseansk indbrudstyv. Klokken 13.43 havde tyven udset sig et hus i Christiansgade i centrum, hvor han med en hakke forsøgte at bryde ind. Uheldigvis for ham, blev en håndværker, der var ved at sandblæse nabohuset, opmærksom på manden og hakken. Da tyven opdagede, at han selv var blevet opdaget, tog han flugten langs med åen og ind mod byen. Tyven skulle dog være til at genkende, hvis politiet skulle løbe på ham. Der er tale om 30 til 35-årig mand med et lyst rødligt skæg. Han er 160 til 170 centimeter høj og så var han iført en sort jakke med pelskrave og mørke termobukser.

Håndværkeren ringede til politiet med det samme, men tyven nåede at slippe væk.