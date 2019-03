ODENSE: Pigtrådstoner af aldrende spøgelser kan opleves søndag klokken 14 i Odense Seniorhus. Her kommer nemlig The Rocking Ghosts, et af de helt store danske bands fra pigtrådstidsalderen i 1960'erne. For eksempel med "Oh, oh What a Kiss" stadig på programmet, vel. Billetter til 200 kroner stykket får man på eventyrbeat.dk. /RAS