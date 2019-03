ODENSE: Foreningen Rockmedrynker har tre orkestre klar til søndagen B. Rockmann Matiné på Postens lille scene. Klokken 14 starter Group Next Door deres afdeling, inden Les Mann tager over, og med to medlemmer fra starten - Ole "Bøf" og Ebbe Nielsen - stadig med på scenen. Hos The Nigt Riders, der slutter dagen, er Erik Povlsen på lead-guitar, Allan Johansen, sang og bas, Palle Andersen, rytmeguitar og sang, samt Jens Nørgaard, trommer og sang, still going strong fra dengang det startede for 55 år siden. Musikstilen er den samme, siger rynkeformand Boris F. Blinoff. /RAS