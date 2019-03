Ristretto på fynsk: Kaffe til en 10'er er en gigantsucces

Den nyåbnede kaffebar Coffee Ten har på kort tid fået etableret sig i Odense. Det bæredygtige koncept er ultrasimpelt og hænger sammen med navnet, da alle kaffevarianter koster en 10'er. På de mest travle dage er der solgt 800 kopper.

Hellere sælge 500 kopper kaffe til en 10'er end 50 kopper til 40 kroner. Sådan kan man relativt simpelt beskrive forretningskonceptet hos kaffebaren Coffee Ten, der åbnede i Sankt Gertruds Stræde i februar og allerede har fået et stort, fast klientel. Man skal være heldig, hvis man skal finde et ledigt bord i det rustikke lokale med pudsede betonvægge og sorte italienske fliser på disken og endevæggen. Rygtet om kaffe til en 10'er er løbet som en steppebrand gennem Odense og har endda spredt sig til andre dele af landet. 25-årige Christoffer Andersen, der har været med til at udvikle konceptet og er daglig leder i kaffebaren, har modtaget mails og beskeder fra både aalborgensere, aarhusianere og københavnere, der beder ham om at åbne en filial i deres by. En anmodning han snart kan efterleve. - Planen for ejerkredsen bag Coffee Ten er at åbne kaffebarer i Aalborg, Aarhus og København i 2019 og om få år have kaffebarer i samtlige af landets største byer. Allerede inden vi åbnede op i Odense, var vi 100 procent sikre på, at konceptet holder, siger Christoffer Andersen. Han har haft nogle meget lange arbejdsdage, siden han slog dørene op. Flere dage er det blevet til 12 timer bag disken og 800 kopper kaffe over den. - Nogle dage har samtlige borde været optaget nærmest fra morgen til aften, mens der har været kø hele vejen ud på gaden. Modtagelsen har været ekstrem, men det understreger blot, at konceptet rammer plet. I marts er det ganske enkelt eksploderet, siger Christoffer Andersen.

Christoffer Andersen satser på, at der ligger en Coffee Ten i de fleste af landets større byer inden for få år. Foto: Simon Staun

Slut med verdens dyreste kaffe Han understreger, at Coffee Tens ambitioner ikke er at true byens caféer eller øvrige kaffebarer. Men slet og ret at sælge bæredygtig kaffe til en pris, som hænger sammen med produktionsomkostningerne. - En kop kaffe af bedste kvalitet koster to eller tre kroner at producere. Derfor giver det ingen mening, at en cappuccino skal koste 44 eller 48 kroner. Ejergruppen og jeg ved godt, at der er dyrere lokaler her i byen, og at mange steder har mere personale, end vi har, fordi de har kokke, afryddere, tjenere og opvaskere ansat. Men det ændrer ikke ved, at Danmark har verdens dyreste kaffe. Eller havde. For Coffee Ten kommer til at sælge kaffe til en 10'er fra nu af, og den pris ligger fast, siger Christoffer Andersen. Man skal ikke stå længe ved disken for at fange rosende kommentarer fra kunderne, der spænder lige fra gymnasieelever og kvinder på barsel til pensionister og turister. - Vi får flere gange om dagen ros fra kunderne, der lige som os har undret sig over, at en kop kaffe kan koste næsten 50 kroner. Forleden kom en italiener herind, der er flyttet til byen i forbindelse med sit arbejde. Han var lige ved at falde bagover, da det gik op for ham, at han kunne få en ristretto eller en cortado til en 10'er. Han er kommet her flere gange om dagen lige siden, siger Christoffer Andersen. Det er dog ikke på grund af den omtalte gæst, at bluetooth-højttaleren er indstillet på en siciliansk radiostation. Det handler om at skabe den optimale stemning i kaffebaren. - Det smager lidt af sommer, ferie og Sydeuropa. Men det passer også godt sammen med de sorte, italienske fliser og ikke mindst Simonelli-espressomaskinen fra Italien, siger Christoffer Andersen.

I marts har der været proppet fra morgen til aften næsten samtlige dage på Coffee Ten. Foto: Simon Staun

Optimale forudsætninger Erfaringen de første små to måneder er, at kunderne ofte drikker mere end en kop kaffe og desuden køber en "coffee to go". - Det er svært at sætte tal på, men min fornemmelse er, at flertallet af vores kunder drikker to eller tre kopper. Mit gæt er, at det ikke sker de steder, hvor prisen er det firedobbelte pr. kop. Vores kunder kan købe to kopper kaffe og to stykker kage for det samme som én kop kaffe på mange caféer, siger Christoffer Andersen. Han er uddannet i digital konceptudvikling og har arbejdet som konsulent for et par it-firmaer samt været med til at starte Yazzy's Pita nede i Storms Pakhus, inden Coffee Ten blev en realitet. - Jeg har aldrig haft et job, hvor jeg skulle lave kaffe, før Coffee Ten åbnede. Da tanken er, at jeg skal være med til at åbne de kommende steder, er det uvurderlig erfaring, at jeg selv har stået bag disken. Jeg har en finger på pulsen i forhold til arbejdsgange, udstyr og produkter. Hvis jeg sad på et kontor og uddelegerede opgaverne, ville jeg slet ikke have samme føling med det, siger Christoffer Andersen. Han er ikke et sekund i tvivl om, at de fleste danskere kender Coffee Ten om få år. - Vores koncept har optimale forudsætninger for at blive en succes. Danskerne er trætte af at købe kaffe til uhyrlige priser, og det kommer faktisk bag på mig, at ingen har gjort noget ved det tidligere. Måske har de ikke turdet. Men det tør vi, understreger Christoffer Andersen, mens han varmer mælken til endnu en cappuccino til en flad 10'er.

Christoffer Andersen mener, at de bare betonvægge nærmest er et kunstværk i sig selv, og at der derfor ikke skal kunst op at hænge. Foto: Simon Staun

På de mest travle dage har Christoffer Andersen langet 800 kopper kaffe over disken. Foto: Simon Staun

