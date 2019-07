En mand med udenlandsk baggrund risikerer at blive udvist for en række forbrydelser. Sagen skal for retten torsdag, og anklagemyndigheden vil have den tiltalte idømt psykiatrisk behandling.

Den 44-årige skal torsdag for Retten i Odense, hvor han er tiltalt for en række indbrud, tyverier og desuden ildspåsættelse i en lejlighed.

Manden er desuden tiltalt for at være brudt ind i grillbaren Hos Sandras på Bogensevej i Odense, hvor der den 7. december klokken fem om natten blev stjålet en cola, seks dåseøl og en sparegris, der indeholdt omkring 100 kroner.

Den 24. december fortsatte han angiveligt med indbrud i en lejlighed, hvor der blev stjålet et Armani-ur, 20 euro, en guldhalskæde og en sparebøsse, inden det gik ud over Mamma Mia Pizza på Sdr. Boulevard, hvor der forsvandt 1062,50 kroner og to colaer.

Forinden har han ifølge anklagerne brugt julemåneden til flere indbrud. Blandt andet den 21. december, hvor han i en villa skal have stjålet to armbåndsure, et musikanlæg samt chokolade og julepynt.

Ildspåsættelse i lejlighed

Anklageskriftet rummer også et forhold om ildspåsættelse. For den 10. november omkring klokken 18.30, skulle den tiltalte have sat ild til en lejlighed i Odense.

Derudover er han anklaget for flere tilfælde af tyveri i Magasin, hvorfra han skal have stjålet adskillige parfumer og en creme. I netop Magasin skal den 44-årige ved en anden lejlighed have overtrådt våbenloven ved at være i besiddelse af en foldekniv. En lovovertrædelse, han også tidligere er straffet for.

Bliver manden dømt, risikerer han en dom til behandling på psykiatrisk afdeling med vilkår om, at Kriminalforsorgen efterfølgende sammen med en overlæge kan beslutte, at han skal genindlægges. Den psykiatriske behandling bør ifølge anklagemyndigheden være uden tidsbegrænsning, men dog med maksimalt et års ophold på psykiatrisk afdeling.

Anklagemyndigheden vil også have den 44-årige idømt udvisning fra Danmark med indrejseforbud i 12 år, fremgår det af anklageskriftet.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen.