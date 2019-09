Ring til H.C. Andersens drømme

Rejsen tog dengang næsten to døgn og derfor vil man i anledning af jubilæet fra 4.-6. september kunne opleve en lille installation med titlen "TRANSIT Odense - København". Installationen består af en telefon, der placeres i barndomshjemmet i Munkemøllestræde i Odense og i forhallen på Det Kongelige Teater, Gamle Scene, i København. I telefonen opstår der et rejserum - et rum mellem hjemmet, som Andersen har forladt, og drømmenes mål - hvor angst og længsel blander sig i en tankestrøm, baseret på Andersens nedskrevne minder. Her kan man følge hans rejse ud i det ukendte.

10 rigsdagler på lommen

Nærmest alt sagde H.C. Andersen farvel til, og næsten ingenting bragte han med sig, da han rullede ud af byporten. I lommen: 10 rigsdaler og en verden fuld af drømme. Det er bl.a. disse drømme Andersens tanker kredser om, og som man kan høre, hvis man løfter telefonrøret i barndomshjemmet i Odense.

Som et eksempel kan man høre denne betragtning fra Andersen:

"Min mor ville have, at jeg skulle være skrædder eller måske bogbinder. Men jeg måtte væk. I mine bøger har jeg lært, hvordan man kommer frem i verden. Om alle de mange mænd, der for at blive berømte må gå så grueligt meget igennem. "Jeg vil være skuespiller, lad mig tage til København". Jeg tror ikke, det var mine tårer, som overbeviste hende. Jeg tror, hun lod mig rejse afsted, fordi hun tror, jeg ikke tør sejle fra Nyborg. Men jeg vil vove alting. For teateret. For berømmelsen."

Odense Bys Museer står bag minde-installationen, som man kalder for en flygtig oplevelse - lige så flygtig som selve rejsens varighed. Telefonerne med Andersens drømme vil være aktive i hele Andersens rejseperiode, som var fra 4. september kl. 13 til 6. september kl. 11. De kan benyttes i henholdsvis H.C. Andersens Barndomshjems og Gamle Scenes åbningstid.

Andersens "stemme" i telefonen er indtalt af Anders Skov Madsen, der netop i år er færdiguddannet som skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole i Odense.