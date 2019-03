De har allerede solgt et rekordstort antal billetter. De har prisen som Årets Revy 2018 og meget tyder på at revydirektør Lars Arvad for alvor har fået et gennembrud med Odense Sommerrevy. Og nu kan der vente et nyt, når Odense Sommerrevy fra 2020 også skal spilles i Aalborg. I år er det 35. gang det nordjyske publikum i september kan gå til revy i Aalborg Kongres & Kultur Center, når Cirkusrevyen i september slutter deres sæson af med en uges forestillinger. Cirkusrevyen har fra 2020 ønsket kun at spille på Bakken og det giver nu plads til Odense Sommerrevy, der torsdag skrev under på en kontrakt gældende fra 2020 med den nordjyske kulturchef, Nicolaj Holm.

- Jeg er simpelthen så stolt og taknemmelig over, at Nicolaj Holm har tænkt på Odense Sommerrevy, som aftager for Cirkusrevyen. Det er naturligvis med ærefrygt og ydmyghed, vi går til opgaven, men jeg kan samtidig se store muligheder og fremtid i samarbejdet. Tænk sig at vi skulle blive en eksporthistorie. Vi kommer med en helt frisk energi og en moderne tilgang til genren, som jeg tror passer rigtig godt ind i den nordjyske folkesjæl. Vi har her også fået muligheden for at gøre os spilbare overfor et publikum, vi ikke har fat i på nuværende tidspunkt. Vi kan se på vores billetsalg, at vi ikke sælger ret mange billetter i Nordjylland, så jeg kunne dårligt tro mit held, da Nicolaj ringede. Vi glæder os helt vildt til samarbejdet og til at løfte den store opgave fra 2020, siger Lars Arvad, indehaver og direktør - og skuespiller i Odense Sommerrevy.

Og Nicolaj Holm er også begejstret for samarbejdet:

- Selv når jeg har drømt om en værdig afløser for Cirkusrevyen i Aalborg, har jeg ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, at vi kunne komme i hus med Danmarks i øjeblikket mest succesrige revy, der i 2020 bliver Danmarks anden største revy, når de også kommer til at spille i Aalborg, fortæller Nicolaj Holm, adm. direktør i AKKC.

Odense Sommerrevy spiller kun for 4. gang her i 2019, og har på rekordtid formået at blive en landsdækkende revy med stor succes. I år har revyen netop forlænget spilletiden med en uge, så den spiller i seks uger fra 9. maj til 15. juni. Odense Sommerrevy kommer til at spille på den store scene i AKKC, og spiller for første gang i Aalborg i første uge af september 2020. Skuespillere for næste år offentliggøres ligesom billetsalget senere.