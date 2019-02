Retssag: 94-årig kvinde voldtaget af 61-årig mand

Retten i Odense har kendt en 61-årig mand skyldig i flere gange at have trængt ind til 94-årig kvinde og voldtaget hende.

En 61-årig mand er ved Retten i Odense kendt skyldig i voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje og blufærdighedskrænkelse af en 94-årig kvinde i hendes hjem i Odense.

Det skete ved flere episoder, hvor manden trængte ind i kvindens hjem, fordi døren ikke var låst. I et tredje tilfælde forsøgte han også, men da var døren låst og han måtte opgive sit forehavende.

Første episode fandt sted den 17. november 2018 omkring klokken 22. Her befølte han hende i skridtet og på kroppen uden på tøjet. Det betragtes juridisk som blufærdighedskrænkelse.

Samme 94-årige kvinde fik besøg af manden den 23. november igen ved 22-tiden, hvor hun blev befølt på brysterne og i skridtet inden for tøjet, ligesom hun blev udsat for voldtag ved andet seksuelt forhold end samleje. Mens det skete holdt han hendes arme fast, mens hun lå i sin seng i soveværelset. Netop at han holdt hendes arme fast gør, at der er tale om voldtægt.

Den tredje episode fandt sted den 9. december, hvor han igen opsøgte den ældre kvinde. Modsat de to første gange, hvor hovedøren ikke var låst, måtte han denne gang opgive sit forehavende. Kvinden havde husket at låse døren, og derfor blev det ved et forsøg.

Han erkendte alle tre forhold, mens han nægtede et fjerde forhold, som retten frifandt ham for. Her var tale om en 81-årig kvinde.

I første omgang har retten kun kendt den 61-årige mand skyldig. Ud fra sagens omstændigheder valgte den at lade manden mentalundersøge, inden der skal udmåles en straf, blandt andet for at se, om han er egnet til almindelig afsoning eller om der skal en anden foranstaltning til. Der kan dog sagtens gå fire til seks måneder, før en mentalundersøgelse er færdig.

Indtil da forbliver den 61-årige varetægtsfængslet.

Af hensyn til den 94-åriges identitet nævnes det ikke, hvor i Odense, episoderne fandt sted.