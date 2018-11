Retssag: 19-årig kvinde voldtaget på bænk i Odense-park

To mænd på henholdsvis 24 år og 25 år er fredag tiltalt ved Retten i Odense for voldtægt af en ung kvinde på en bænk i Munke Mose.

Hun græd, protesterede ved at råbe op, forsøgte at komme fri og bad dem lade være, men alligevel fortsatte de og voldtog hende.

Sådan fremgår det af anklageskriftet mod to danske mænd på henholdsvis 24 år og 25 år, som fredag er tiltalt ved Retten i Odense for voldtægt af en 19-årig kvinde.

Ifølge anklageskriftet fandt den sted mellem klokken tre og klokken fem natten til den 15. september i år på en bænk i Munke Mose i Odense. Begge er tiltalt for episoden, hvor den ene holdt kvinden fast ved bænken og den anden udsatte kvinden for fuldbyrdet voldtægt.

Mens hendes arme blev holdt fast, græd kvinden, forsøgte at vriste sig fri ved at sprælle og sparke ud efter de tiltalte, alt imens hun fik trukket bukser og trusser af sig. Hun fortsatte med at frigøre sig, modsætte sig, råbe op om at de skulle stoppe, men alligevel fortsatte de to mænd deres forehavende og sagde, hun bare skulle slappe af.

De to mænd blev, efter at kvinden havde meldt sig voldtaget, anholdt i Odense og fremstillet for en dommer ved Retten i Odense.

Dommeren fandt dog ikke grund nok til at varetægtsfængsle dem, og derfor har de siden været på fri fod.

Sagen begynder fredag, og først i næste uge falder der dom.