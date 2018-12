Restauratør efter røde tal: - Odense er et blodbad for restauranter

Madglade odenseanere kan glæde sig over de mange nye restauranter og madsteder, der åbner og etablerer sig i byen. Men for restauratørerne gør udviklingen ondt, mener Yasar Nazir, ejer af og direktør for den indiske restaurant med take-away Ammi Jees på Skibhusvej i Odense.

Det seneste regnskab for selskabet bag restauranten viser, at et overskud på godt 100.000 kroner året før nu er vendt på hovedet, så der står minus ud for et lignende tal.

- Odense er et blodbad i øjeblikket. Det tror jeg, alle i branchen kan genkende. Der kommer store spillere ind på markedet udefra, og det kan godt være, at de ikke er direkte konkurrenter, men når de eksempelvis går ind og kører med meget lave priser, så betyder det noget for resten af byen. Vi slås alle om den samme gruppe af gæster, siger han.

Ud over den hårde konkurrence blandt byens restauranter, forklarer Yasar Nazir de røde tal med en strategisk fejl, der nu er rettet. Ammi Jees meldte sig i et år ud af de digitale take-away-platforme Just Eat og Hungry, fordi man regnede med, at kunderne fulgte med. Det kostede restauranten "et par hundrede tusinde kroner".

- Vi troede, at vi var så stærke, og at vores kunder var så loyale, at vi kunne trække os ud af Just Eat og Hungry, som vi betaler kommission til, og så ville kunderne gå på vores website og bestille i stedet. Det viste sig, at det faktisk ikke er vores kunder, men loyale kunder til de her platforme, fortæller han.

Derfor er Ammi Jees nu igen at finde på Just Eat, Hungry og som noget nyt også Wolt.

- Det gjorde simpelthen så ondt på os, men vi er kommet stærkere ud af det, og vores regnskab næste år kommer til at se stærkere ud. Med mindre at udviklingen i byen fortsætter i negativ retning, siger Yasar Nazir, optimistisk, men forbeholdent.