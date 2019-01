Restaurantejer: Jeg hader at smide mad ud

Hos madboden Gris i Storms Pakhus kan man én aften om ugen hente en portion biksemad til kun 29 kroner. Og det er ikke for at tjene penge, fortæller ejeren Thomas Nielsen.

Når Thomas Nielsen eller hans søn langer en biksemad over disken torsdag aften klokken 20, er det ikke med profit for øje. For retten koster kun 29 kroner og består af de rester, som ikke er blevet solgt.

- Vi er med på ordningen, fordi vi gerne vil tage hensyn til miljøet. Vi skal værne om verdensressourcerne. Den anden historie i det er, at jeg hader at smide mad ud, fortæller Thomas Nielsen.

Men udover de åbenlyse miljømæssige årsager til at være en del af konceptet har Gris yderligere en dagsorden.

- Vi håbede på, at der ville være lidt marketing i det. At dem, der smagte vores biksemad om aftenen, kom igen om dagen for at smage, hvad vi ellers havde at byde på, fortæller Thomas Nielsen.

Det har dog vist sig ikke at holde stik:

- Faktisk ser vi, at folk kommer og beklager, at der er udsolgt på Too good to go.

For tid siden havde Gris mad, der skulle reddes hver aften. Men nu har de reduceret det til én aften om ugen.

- Der var for meget arbejde i at sælge det hver aften. Nu samler vi resterne fra kamstegen til vores flæskestegssandwich i løbet af dagene, og så sælger vi det hele torsdag aften.

Netop fordi biksemaden først sælges om aftenen lige inden lukketid, er det især én befolkningsgruppe, der dukker op:

- Det er klart flest unge studerende, som kommer. De har nok et mindre madbudget, og så er de mere fleksible med, hvornår de spiser. Vi har faktisk "stamkunder", der bliver ved med at komme og købe vores rester.

Udover den markante andel af unge kunder ser Gris også en gang imellem familier gøre brug af tilbuddet.