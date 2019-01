Restaurant åbner i tidligere helikopterværtshus

Odense: Det er lidt over et halvt år siden, Air Pub i Kongensgade lukkede, efter Leif og Lisbeth Kjærgaard havde forpagtet værtshuset i knap et år.

Nu kommer der atter liv i lokalerne i Kongensgade 41 med den gamle sprøjtehelikopter hængende over indgangen som vartegn, for efter planen åbner Li Tingting og Yingjie Zang 1. marts restauranten Hama Sushi.

De kommer begge fra Kina og har tidligere haft en sushirestaurant i Vejle, oplyser Home Erhverv Fyn i en pressemeddelelse.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi på så kort tid har udlejet lokalerne til en meget succesfuld, dygtig og ambitiøs lejer. Vi glæder os til at følge dem, siger erhvervsmægler Carsten Knudsen fra Home Erhverv Fyn.