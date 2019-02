Restaurant Druen & Bønnen vender skuden mod overskud: - Vi rører hele tiden i gryden

Den hårde konkurrence om gæsterne er et vilkår, når man driver restaurant i Odense i disse år. Nogle bukker under, nye kommer til, og andre holder fast og udvikler deres restauration til en forretning, der ikke kun serverer god mad, men også er bæredygtig økonomisk set.

Druen & Bønnen på Flakhaven hører nu til i den sidste kategori.

Efter to år med underskud på 150.000 kroner i 2016 og 85.000 kroner i 2017 har 2018 været et markant bedre år. Selvom der stadig er et godt stykke op til overskuddene fra endnu tidligere år, vidner sidste års resultat på 117.000 kroner om, at det går den rigtige vej.

Det mærker den daglige leder, Johanne Hyldal, også. Hun blev ansat i maj 2016, kort efter at Lone Møller-Nielsen og Michael Lind Olsen solgte restauranten til Palle Bo Stærmose.

- Der er sådan set en meget fornuftig forklaring på, at vi nu kan lave et overskud efter et par år med underskud. Druen & Bønnen har i mange år været en rigtig sund forretning. Men når man skal igennem et ejerskifte, og vi kommer ind med nogle nye idéer, er det meget naturligt, at der lige går nogle år, hvor gæsterne skal finde ud af, hvad Druen & Bønnen nu er, siger Johanne Hyldal.

Hun peger på et farvel til brunchen og en større fokusering på frokost og aftenserveringen, som én af de mest markante forandringer, der er sket, siden hun kom til.

- Man skal finde sin plads i markedet og finde ud af, hvor man er stærkest. Druen & Bønnen har tidligere været et sted, hvor man også kunne spise brunch, men det valgte vi meget bevidst at droppe, så vi i stedet kunne fokusere mere på at være endnu bedre til frokost og om aftenen, siger Johanne Hyldal.