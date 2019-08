Rektor: Når elever dør er nøgleordene varme og omsorgsfuldhed

Alle gymnasier har en kriseplan for, hvordan man håndterer svære situationer som dødsfald blandt eleverne. På Sct. Knuds Gymnasium i Odense har rektor Susan Mose desværre allerede alt for stor erfaring med at håndtere den slags situationer.

På Sct. Knuds Gymnasium i Odense kender rektor Susan Mose kun alt for godt den svære proces, Nyborg Gymnasium nu må igennem efter weekendens dødsulykke, hvor en 18-årig elev omkom på tragisk vis.

Siden Susan Mose blev rektor i 2013, har Sct. Knuds Gymnasium oplevet tre dødsfald blandt eleverne og også et enkelt dødsfald blandt personalet. Så hun har efterhånden en vis erfaring i, hvordan den slags forfærdelige situationer håndteres.

- Det handler om at være der for de nærmeste klassekammerater. Vi skal være de voksne, der med ekstrem stor empati hjælper dem med at rumme det, der er sket. Nøgleordet er, at vi som skole skal tage os af det på en varm og omsorgsfuld måde. Vi skal have blik for, hvor der er elever, som i særlig grad er ramt. Det er vigtigt, at vi også kan hjælpe personalet til at være dem, der ude i forreste række taler med eleverne både i de mest berørte klasse og i skolens andre klasser, siger Susan Mose.

Hun læner sig op ad den kriseplan gymnasiet har til den slags hændelser.

- Helt praktisk sørger man blandt andet for, at klassekammeraterne får besked før resten af skolens elever. Man sørger for, at eleverne og klassekammeraterne kan samles og være sammen om at sætte ord på det, de oplever. Skolen sørger også for en krisepsykolog og laver en samling, hvor eleverne kan fortælle om deres afdøde kammerat, så det kan blive omdrejningspunktet for rektors tale ved en mindehøjtidelighed for hele skolen, tilføjer hun.