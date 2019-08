Rekordstort billetsalg for Odense Film Festival: Der er stadig pladser tilbage

Forud for Odense International Film Festival, der sparkes i gang mandag den 26. august, er der allerede booket 13.000 billetter, skriver festivalen i en pressemeddelelse. Sidste år på samme tid lå billetsalget på 12.000, og det høje antal i år er rekordstort for festivalen.

Festivalleder Birgitte Weinberger er lykkelig over det høje antal billetter:

- Det er overvældende. Vi har lagt alle vores kræfter i at skabe en fantastisk festival indadtil. Dét kan publikum mærke. Jeg er ovenud begejstret for at opleve, at publikum har lyst til at kigge nærmere på alt det, vi har på hylderne. Og jeg vil opfordre alle til at bladre eller browse gennem årets program og skynde sig ind og reservere billetter til de begivenheder, der taler til netop deres indre filmelsker, siger festivallederen.

De forudbestilte billetter dækker over reserveringer til både visninger af konkurrencefilmprogrammer og til festivalens mange samtaler og events uden for konkurrence. I pressemeddelelsen beroliges der med, at der stadig er pladser tilbage til nogle af de mest efterspurgte filmprogrammer og samtaler.