Rekord: Odense Zoo havde en suveræn januar

Lysaftener er forklaringen på, at Odense Zoo havde mere end 20.000 gæster i årets første måned - det højeste januartal, siden man begyndte at tælle gæsterne.

- Vi havde håbet på cirka 1000 gæster pr. lysaften, men vi er nået op på et gennemsnit på over 2000 gæster. Det er helt utroligt, siger Bjarne Klausen.

Et andet publikum

Zoo-direktøren bemærker også, at lysaftnerne har åbnet for et bredere publikum end de børnefamilier, der mest typisk besøger Odense Zoo. Det gælder for eksempel unge som ældre par uden børn, venindegrupper eller bare dem, der har lyst til at gå en stille tur i haven alene.

- Med lysaftnerne rammer vi bredere, og det er vi glade for, for når først lyset har lokket dem ind i vores have, kan vi jo også få formidlet om vores dyr til gæster, som ellers ikke er vant til at komme her, siger Bjarne Klausen.

Med næsten 8800 gæster, der har indløst billet alene til lysaftnerne i januar, er Odense Zoo naturligt nok klar til at føre planen om flere lysaftener i vinterferien ud i virkeligheden.

Det betyder, at der fra på lørdag d. 9. februar og frem til og med lørdag d. 16. februar er lysaften hver aften i Odense ZOO fra klokken 17 til 21.