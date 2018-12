Rejsegilde for TBT-Tower: Stig Carlsson fik et glimt af sin kommende lejlighed

Stig Carlsson (TH) og hans datter var begge glade for at se prøvelejligheden, som gav en smagsprøve på deres fremtidige bolig. Foto: Michael Bager

Byggeriet af TBT-tower skrider planmæssigt frem. Torsdag var det tid til rejsegilde, hvor nye og interesserede købere kunne se bygningen indefra.

Fra den lettere mudret byggeplads ude foran TBT-Tower, begyndte køen ind til sidebygningen, der dannede rammerne om rejsegildet for TBT-Tower. Indenfor var der lige så mange mennesker denne torsdag eftermiddag som i et stormagasin på sidste åbningsdag inden jul. En af sildene i tønden var Stig Carlsson. Han er en af de 13, som på forhånd har haft penge op af lommen for en af de 47 nye lejligheder. Han var rejst til Odense fra sit hjem i Slagelse for at få et indblik i, hvordan lejligheden ser ud, som han hidtil kun har set tegninger af. Selvom han har brugt millioner på noget, han endnu ikke har set, giver handlen ham ikke nervøse trækninger. - Jeg ser det som en god investering. Og jeg har god tillid til dem, der står for byggeriet, slår Stig Carlsson fast. Planen er, at han sammen med sin kone skal leve en tilværelse som pensionist i lejligheden. Men det bliver først aktuelt om 10 år. Indtil da skal lejligheden danne rammerne for hans datter, der læser til sygeplejerske i byen, og hendes kæreste.

TBT Tower TBT Tower bliver opført af Togt-koncernen, der drives af Mogens Tveskov, som sammen med sin søster Louise Tveskov ejer virksomheden.TBT Tower består af to ejendomme: Den ene er det 60 meter høje tårn med 17 etager - erhverv og butik i de fire nederste etager og ejerlejligheder i resten - og med en placering ud mod krydset, hvor Østre Stationsvej, Thomas B. Thriges Gade og Hans Mules Gade mødes.Den anden ejendom er en sidebygning på otte etager også med plads til både erhverv og til beboelse. Øverst på den bygning er der en fælles tagterrasse - det er der ikke på tårnet, hvor alle lejligheder til gengæld har altaner, der er trukket ind i bygningen for at beskytte mod vind og vejr i højden.De to bygninger bliver bundet sammen af glasfacader og bliver tætte naboer til musik- og teaterhuset Odeon og det kommende Hotel Odeon.

For enden af soveværelset er et stort tøjskab, man kan bevæge sig ind i, som burde kunne rumme alt ens tøj. Foto: Michael Bager

Tillid sat på prøve Om Stig Carlssons tillid til bygherrerne er velbegrundet skulle senere vise sig. Efter at administrerende direktør i TOGT, der opfører byggeriet, Mogens Tveskov og Odenseborgmester Peter Rahbæk Juel var færdige med at joke om størrelsen og gørelsen fra talerstolen, var det nemlig tid til at se bygningen indefra. De hurtigste, eller nok nærmere vigtigste, fik første tur i elevatoren op til 16. sal og trådte ind i den omtalte penthouse på toppen, der er til salg for 20 millioner. Resten måtte tage trapperne eller vente til elevatoren kom ned igen. Men Stig Carlsson interesserede sig endnu mere for lejligheden på 5. sal, som ligger etagen over hans fremtidige lejlighed. Hans kommende lejlighed på fjerde sal er endnu ikke færdigbygget. Men etagen over stod en færdigbygget lejlighed klar til at blive vist frem. Han har tidligere besøgt byggeriet og set, at der var styr på tingene, men han har endnu ikke set med sine egne øjne, hvordan det færdige resultat vil blive.

Første skridt ind i det kommende hjem Stig Carlsson trækker de obligatoriske blå plastikstrømper ud over sine sko og træder ind i prøvelejligheden og får for første gang et indblik i, hvordan rammerne for ham os sin kones alderdom bliver. Lejligheden er fuldt indrettet. Selv spisebordet er dækket op med tallerkener og spisservietter. Indtrykkene fremkalder et smil hos den kommende indflytter i TBT-Tower. - Det store glasparti fra gulv til loft er flot, siger han og tilføjer: - I og med at jeg er entreprenør kunne jeg godt forestille mig, hvordan det ville komme til at se ud. Men især altanen er godt tænk og ligger ekstra kvadratmeter til stuen. Fra soveværelset kan man kigge ned på trafikken lige omkring myldertiden. Men indtil vinduet blev åbnet, kunne man slet ikke høre bilerne. Efter planen skal alle 47 lejligheder stå færdigt den 1. juli.