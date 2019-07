Regnen stoppede i tide: Elektronisk hygge ramte plet i Munke Mose

Det lykkedes lige netop for Odenses nye mini-sommerfestival at undgå regnen, da den lørdag eftermiddag og aften underholdt odenseanere med elektronisk musik i roligt tempo, optræden og kunst.

Ved 16.30-tiden spillede den århusianske producer og musiker Mike Salta sprøde elektroniske toner i et lydniveau og af med en karakter, der passede til arrangementets navn Chill i Haven (Chill betyder at slappe af). 100-200 personer sad rundt omkring musikken i Munke Mose på bredden af Odense Å i det tørre og nogenlunde tempererede sommervejr.

Arrangør Nadine Overgaard var tilfreds med fremmødet til det gratis arrangement.

- Der ville have været tre gange så mange, hvis det ikke havde været regnvejr hele formiddagen. Sidste år i det gode sommervejr var der masser af mennesker. Men i dette vejr er det et fint fremmøde, siger hun.

- Vi har et meget bredt publikum. Her er mange unge, der er forældre med børn og for lidt siden var der en hel gruppe med rollatorer, der nød musikken og fik sig en soft ice, siger Nadine Overgaard, der er stifter af foreningen DJ & Producer Academy Denmark i Odense, som står for arrangementet.

Ud over den elektroniske musik bød dagen også på levende musik, Volantes cirkus, flere kunstnere, der i samarbejde med publikum lavede værker, som senere bliver udstillet. Og forplejningen var rigelig med alle de nødvendige flydende og faste fødevarer repræsenteret.

Arrangementet dukker op igen senere på sommeren, lørdag 27. juli. Det er en slags afløser for endagesfestivalen Stella Polaris, der fandt sted i Odense i 2009-2014 men holdt op, da Odense Kommune stoppede sit tilskud. Kommunen bidrager dog med et mindre tilskud til afløseren Chill i Haven.