Et rødt flertal i byrådet har besluttet at fritage Elsesminde, Odense Produktionsskole, for million-husleje i et år.

Elsesminde, Odense Produktionsskole, slipper for at betale husleje til Odense Kommune det første år, hvor skolen er selvejende institution. Det har et rødt flertal i Byrådet besluttet i sidste uge.

Elsesminde har eksisteret siden 1997 i kommunalt regi, men siden den nye FGU-aftale trådte i kraft, er skolen blevet selvejende under staten. Det har den konsekvens, at Elsesminde fra 1. august 2019 skal betale leje af de kommunale bygninger på Sanderumvej 113 og 117 fastsat til 1,9 millioner kroner.

Bestyrelsen på Elsesminde har dog skriftligt udtrykt stor bekymring for skolens økonomi med udsigten til de nye udgifter til husleje, og det er grunden til, at politikerne er kommet skolen i møde.

Det var dog ikke et enigt byråd, der besluttede at lade skolen slippe for husleje det første år.

By- og Kulturrådmand Jane Jegind har hele tiden været imod huslejeudsættelsen, fordi pengene kommer til at mangle i By- og Kulturforvaltningens kasse, hvor der i forvejen er lagt op til besparelser for 78 millioner kroner.

- Vi står overfor et efterår, hvor der skal falde et større puslespil på plads. Der skal findes millioner i omprioritering i budgettet. Så er det problematisk, hvis vi allerede begynder at fjerne brikker fra puslespillet.

- Jeg mener grundlæggende ikke, at bruge Odenses skatteborgeres penge på at løse et problem, der er statens, lød det fra by- og kulturrådmanden i byrådssalen onsdag.

Hos Socialdemokratiet fremhævede Maria Brumvig, at produktionsskolen altid har været socialdemokratisk hjerteblod, og et godt velfærdstilbud til unge, der endnu ikke har fundet en vej i livet.

- Det er afgørende, at skolerne får en god start, og det er en dårlig idé at lade skolen komme fra start med økonomiske problemer, sagde hun.

Jane Jegind forsøgte sig herefter med to ændringsforslag til punktet på dagsordenen, men kun medlemmerne fra Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte for.

Første ændringsforslag gik på, at den manglende huslejeindtægt ikke skulle indgå som et ekstra sparekrav i By- og Kulturforvaltningen, og det andet på, at Byrådet skulle skrive et samlet brev til den ansvarlige minister på området, om at der er afsat for få statslige midler til Elsesminde.