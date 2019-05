Reddet af rentefrit kommunalt lån: Boldklubben Marienlyst kommer under skærpet tilsyn

Politikerne i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune kaster livline til Boldkklubben Marienlyst med et rentefrit kommunalt lån på 3.950.000 kroner. Samtidig bliver klubben sat under løbende økonomisk tilsyn for at sikre, der er styr på afviklingen af gælden.

- Men vi må også bare konstatere, at hvis ikke vi går med til, de skal have et lån, så går de konkurs. Og det vil så også gå ud over alle de børn og unge og andre, der dyrker en fritidsinteresse i klubben. Så derfor - og fordi vi ellers helt sikkert ville miste de penge, klubben allerede skylder kommunen for etableringen af en kunstgræsbane - har vi sagt ja til, at de får det her lån med en afdragsordning, siger hun.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) kalder det en "rigtig møgsag", at skatteyderne nu ender med at måtte agere rentefri bank for Boldklubben Marienlyst.

Lånet skal dække udgiften på cirka tre millioner kroner til at betale for en kunstgræsbane, der allerede er anlagt og taget i brug, mens yderligere en lille million kroner skal bruges til dækning af det driftsunderskud, Boldklubben Marienlyst i årene 2014-2018 oparbejdede på driften af det tenniscenter, som Marienlystcentret blev udvidet med i 2014.

Det vurderer kommunens egne embedsfolk. Derfor var det med varme kul under fødderne, at politikerne tirsdag på et møde tog stilling til forslaget om at give klubben det fornødne lån.

Havde politikerne i Odense Kommunes By- og Kulturudvalg forleden sagt nej til at udstede et lån til Boldklubben Marienlyst på i alt 3.950.000 kroner, var klubben gået konkurs.

Over årene har der løbende været en til tider heftig debat om, hvorfor tenniscentret ikke kunne løbe rundt. Boldklubben Marienlyst har primært argumenteret med, at belægsningprocenten på tennisbanerne var lavere end forudsat i det oprindelige budget, mens tennissporten i Odense omvendt har argumenteret med, at centret var dårligt drevet af Boldklubben Marienlyst.

Men nu gik den ikke længere. By- og Kulturudvalget udsatte spørgsmålet og bad i stedet om en redegørelse for boldklubbens økonomi, som er den, der er kommet nu.

I 2017 så det også skidt ud. Så skidt, at boldklubben måtte søge om et ekstraordinært tilskud på 352.000 kroner til driften af tenniscentret i 2017. Boldklubben havde fremsendt et opdateret budget for driften af tenniscenteret, hvori der blev budgetteret med et underskud på 497.500 kroner det år.

På trods af tilskuddet på 270.000 kroner, viste regnskabet for tenniscentret ved udgangen 2016 igen et underskud - denne gang på cirka 125.000 kroner.

Og igen i januar 2016 bad klubben om ekstraordinært tilskud - denne gang på 270.000 kroner, hvilket By- og Kulturudvalget igen sagde ja til med den begrundelse, at klubben ville have behov for en indkøringsperiode, før det kunne forventes, at tenniscenterets drift ville kunne bære sig selv.

Allerede i 2015 måtte kommunen yde et ekstraordinært tilskud på 350.000 kroner til Boldklubben Marienlyst til brug for driften af Marienlyst Tenniscenter.

Tilbage i 2008 bevilligede Odense Byråd 37,5 mio. kroner til opførelse af et tenniscenter ved Marienlystcentret i forventningen om, der ville opstå en synergi mellem de to centre. Det var en forudsætning, at tenniscenteret skulle drives af Boldklubben Marienlyst uden yderligere driftstilskud fra Odense Kommune, men sådan gik det ikke. Langt fra faktisk.

Omkring kunstgræsbanen har der været uklarhed omkring, hvorvidt Marienlyst, som klubben gjorde, kunne låne til at opføre kunstgræsbanen indenfor den kommunale lånegaranti til tenniscentret, som dengang blev stillet. Det var klubben berettiget til at gøre, slås det nu fast.

Det indgik som led i kommunens aftale med Boldklubben Marienlyst om etableringen af tenniscenteret og kunstgræsbanen, at den økonomiske prisforskel mellem anlæggelse af en græsbane og en kunstgræsbane skulle afholdes af Boldklubben Marienlyst, og beløbet er siden opgjort til lige over tre millioner kroner.

De sidste cirka tre millioner kroner, klubben derudover låner, skal bruges til at betale for den kunstgræsbane til fodbold ved siden af Marienlyst Tenniscenter, som Boldklubben Marienlyst besluttede skulle etableres som erstatning for den oprindelige opvisningsbane, der tidligere var på stedet.

Den lille million kroner i ekstraordinært tilskud, som Marienlyst nu får lov at låne med kommunal garanti som en del af det samlede lån på 3.950.000 kroner, kommer oveni i de løbende ekstraordinære tilskud, der er givet løbende over årene.

Tenniscenter nu uden underskud

I dag er driften af tenniscentret overdraget til tennissporten selv og foregår i høj grad med frivillig arbejdskraft fra byens tennisklubber.

Det første regnskab, efter tennisporten har overtaget driften Boldklubben Marienlyst, viser, at der er kommet balance i økonomien.

Tilbage er eftervirkningerne er den gæld, Boldklubben Marienlyst står med og som vil påvirke klubbens økonomi mange år frem. Gælden skal nemlig afdrages over 30 år med en halvårlig ydelse på cirka 65.800 kroner, som klubben skal regne ind i de fremtidige budgetter.

Klubbens relativt nyvalgte formand Mike Bech, der i april tog over efter den mangeårige formand Anders W. Berthelsen, mener dog ikke, at det vil gøre livet alt for surt.

- Vi har løbende overskud på driften nu, siger han og tilføjer, at det, medlemmerne primært vil mærke, er det særlige kunstgræskontingent, klubben indførte i 2017.

Han medgiver, det hele kan ligne noget rod, når man ser på det udefra.

- Det er en træls situation, så jeg kan godt forstå, hvis nogen er skuffet, siger Mike Bech, der dog står ved sin egen del af ansvaret.

- Det nytter noget at stikke halen mellem benene, for jeg har siddet i bestyrelsen de seneste 15 år, så jeg har godt været klar over, hvad der skete. Jeg påtager mig min del af ansvaret.

For skatteyderne i Odense bliver sagen om tenniscentret, kunstgræsbanen og Boldklubben Marienlyst dog først noget rigtig skidt, hvis klubben igen kommer i økonomisk uføre og ikke kan betale sine afdrag.

Den spekulation vil Mike Bech dog slet ikke ud i.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, vi kommer til at sidde i den situation, fastslår han.

Rådmand Jane Jegind håber, at sidste punktum i sagen nu er sat, og at tingene kommer til at køre, som de skal. Hun siger, at det netop er for at undgå den situation, at klubben igen kommer i problemer og ikke kan betale gælder, at den er sat under skærpet økonomisk tilsyn fra kommunens side og skal aflægge kvartalsmæssige afrapporteringer.

- Vi vil simpelthen følge med i, at de får styr på udviklingen og på økonomien, så de både er i stand til at drive klubben, men også at betale lånet tilbage, siger rådmanden.

Efter planen vil Boldklubben Marienlyst være gældfri i år 2049.