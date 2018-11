Rasmus Seebach spiller for hele familien i Kongens Have til sommer

Årets første sommerdag bliver Kongens Have fyldt med tonerne fra Rasmus Seebachs hits, når sangeren giver koncert for hele familien.

Sange som "Millionær", "Lidt i fem" og "Natteravn" vil tone ud i Kongens Have, når Rasmus Seebach og gæster indtager Odense på 2019's første sommerdag.

Sidste sommer afholdt Seebach familiekoncert i Odense og 1. juni gentager han succesen med en koncert for både de store og de små.

Koncerten tager specielt hensyn til de yngre gæster, hvorfor der kommer et indhegnet område forrest på pladsen, hvor der kun er adgang for børn under 150 cm

Det er til sommer 10 år siden at Rasmus Seebach udgav sit debutalbum "Rasmus Seebach", hvor debutsinglen Engel blev et kæmpe hit og gjorde ham kendt i hele Danmark.

Siden har han udgivet fire albums og blev i 2011 med albummet "Mer' end kærlighed" Danmarks hurtigstsælgende kunstner. Albummet blev solgt i 42.000 eksemplarer den første uge.

Rasmus Seebach spiller først klokken 19.00, men arrangementet starter allerede klokken 14.00. Dørene åbner klokken 13.00.

Billetter kan købes på musik.dk og koster 390 kroner for voksne og 200 kroner for børn.