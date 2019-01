Rapport slår alarm: Fuglelivet i Odense Fjord er kollapset

Han har uden det store held forsøgt at få politisk respons på rapporten. Dog blev den tirsdag på foranledning af det nu forhenværende byrådsmedlem Brian Skov Nielsen (EL) diskuteret som et orienteringspunkt.

- Det er jo vores berettigelse i DOF at gøre opmærksom på, at vi ikke lever op til de krav, siger Henrik Kalckar Hansen, der er formand for DOF Fyn.

Faktisk er vi derhenne, hvor forudsætningerne for, at det meste af Odense Fjord blev udpeget til EU-beskyttet Natura 2000-område, ikke længere er til stede. Med andre ord: Den natur, der var en særlig forpligtigelse til at passe på, er der ikke blevet passet godt nok på.

Det er Dansk Ornitologisk Forenings Fynsafdeling (DOF Fyn), der står bag optællingen, som blev offentliggjort i november. Ornitologerne kalder udviklingen for fuglelivet "et kollaps".

Udvalgte tal for ynglefugle ved Odense Fjord ifølge DOF Fyns rapport:Knopsvane: 1999: 147 par. 2018 31-32 par. Gravand: 1999: 65 par. 2018: 8-9 par. Ederfugl: 1999: 1189 par. 2018: 214 par. Strandskade: 1999: 95 par. 2018: 19-24 par. Rødben: 1999: 151 par. 2018: 35-37 par. Vibe: 1999: 123 par. 2018: 44-50 par. Hættemåge: 1999: 6000 par. 2018: 1682 par. Der er også fuglearter, der er gået frem. I 1999 ynglede ingen skarver ved fjorden. Nu er der 268 par. Grågåsen er er gået fra et par til 108, og sølvmågen er noget nær fordoblet fra 525-555 par i 1999 til 1060-1102 i 2018.

Som Henrik Kalckar Hansen ser det, er det ikke muligt om at genoprette forholdene med en ferskvandssø på Vigelsø, men han håber, at der kan skabes lignende betingelser for hjejlerne ved at naturgenoprette andre steder ved fjorden.

I visse tilfælde er der en enkeltstående forklaring på tilbagegangen. Det gælder vadefuglen hjejlen, som på Vigelsø havde Danmarks næstvigtigste rasteplads under efterårstrækket. De bedste år kunne der i oktober-november være op til 24.000 hjejler på Vigelsø. I 2018 var tallet faldet til 4000. Det skyldes, at et digebrud i forbindelse med stormen Bodil i 2013 ødelagde Vigelsøs ferskvandssø og ændrede forholdene på øen til det værre for hjejlerne.

Forklaringerne på de store tilbagegange er mange, og det er måske et problem i sig selv, at der ikke er en enkelt skurk eller rygende pistol. Det er, som Henrik Kalckar Hansen formulerer det, ikke ligesom at se et tv-program om en abeart, der er ved at uddø, fordi regnskoven bliver fældet.

Ålegræs

For andre fuglearter gælder andre forklaringer: Ålegræsset er forsvundet i store dele af fjorden. I Egensedybet (farvandet sydvest for Enebærodde) er der ikke længere ålegræs, og det betyder, at arter som knopsvane og blishøne, der tidligere i tusindvis benyttede denne del af fjorden som rasteplads, nu er forsvundet derfra. De to arter raster stadig i flokke i farvandet omkring Seden Strand, men ikke i nær så stort antal som for et par årtier siden.

Knortegåsen og sangsvanen er andre arter, der har levet af ålegræs og havgræs. Førstnævnte, som for årtier siden kunne tælles i tusinder, er næsten forsvundet, mens sidstnævnte er gået markant tilbage. Fælles for de to er, at de æder bundvegetationen, hvis den findes. Og nu, hvor det står skidt til med ålegræs og havgræs, går sangsvanerne i stedet på land for at fouragere, hvilket kan være til gene for landmændene.

I alt fortæller DOF Fyns rapport, at 50.000 trækfugle er forsvundet fra Odense Fjord.