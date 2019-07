Rapport: Odense har gode cykelstier og dårlige fortove

Odense har fortsat et stort efterslæb på vedligehold af byens infrastruktur, viser oversigt fra By- og Kulturforvaltningen. Men der er stor forskel på vejenes, cykelstiernes og fortovenes tilstand.

Det er hovedoverskrifterne, man kan påhæfte en ny opgørelse over det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb på infrastrukturområdet, By- og Kulturforvaltningen har lavet.

Har gjort en forskel

Odense har i mange år gjort meget for at markedsføre sig selv som en førende cykelby, og byens cykelstier lever da også op til det, viser oversigten.

Det store efterslæb på vedligehold, der tidligere var, er i dag ved at være indhentet. Og forvaltningens embedsfolk vurderer faktisk, at der i år 2022 - altså om blot tre år - slet intet efterslæb vil være længere, hvis det nuværende budget til vedligehold fastholdes.

Forklaringen er i høj grad de 134,3 mio. kr., som er anlægspenge, der ekstraordinært blev afsat til vejområdet i 2015-budgettet.

"Anlægsbevillingerne tildelt i 2015 har gjort en forskel for hverdagens fundament", som embedsfolkene nøgternt konstaterer i den tekst, der følger med opgørelsen.

Men det betyder bestemt ikke, at alt er godt. F.eks. vil der i 2022 med de nuværende budgetter være et vedligeholdelsesefterslæb på fortove og pladser på 119 millioner kroner. Fagfolkene i By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der optimalt set burde bruges 45 millioner kroner årligt på området, men det aktuelle budget er på blot 16 millioner. Derfor forværres situationen år for år.

Også hvad angår afvanding står det skidt til. Her vil efterslæbet i 2022 være på 63 millioner kroner. Årligt burde det bruges 25 millioner kroner til afvanding, men der bruges aktuelt kun ni.

Vejene har det stadig heller ikke for godt. 40 millioner kroner ventes efterslæbet af være på i 2022, og der bruges aktuelt kun 14 millioner om året på vedligehold, mens beløbet burde være 24 millioner årligt.

"Det forsømte vedligeholdsbehov for kommunale veje er fortsat stort, selv om de seneste eftersyn og opgørelser viser en lidt bedre tilstand end forventet", konstaterer forvaltningens embedsfolk.