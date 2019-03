Rapport: Fremgang for otte af ti store Odense-begivenheder

Årsrapporten for kulturevents i Odense i 2018 er rar læsning for Odense Kommune. Borgmester Peter Rahbæk Juel er yderst tilfreds med, at især festivalerne skaber omsætning og omtale.

Odense Kommune har netop udsendt årsrapporten "Events 2018", hvor effekten af de 10 største events i byen er analyseret på kryds og tværs i forhold til omsætning, pr-effekt og lokalt kendskab. Med tanke på en rapport om Tinderbox, som udkom i januar, kommer det ikke som et chok, at musikfestivalen ligger i front på mange parametre. Alligevel virker det overrumplende, at festivalen i Tusindårsskoven genererer otte gange så stor en pr-effekt som Magiske Dage og 18 gange så stor pr-effekt som HCA Festivals på anden- og tredjepladsen. - Tinderbox er i en klasse for sig, når det handler om at skabe landsdækkende medieomtale af Odense. Folkene bag har efterhånden stablet en rigtig god festival med super stærke navne på benene, og det slår igennem hos de nationale medier. Men når vi ser på, hvor mange penge de forskellige events skaber til byens forretningsdrivende, er HCA Festivals rigtig godt med, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Det er dog den "nye" festival Magiske Dage (den tidligere Harry Potter Festival red.), som indtager årets førsteplads, hvis man ser på, hvilket event der har succes med at give gæsterne et mere positivt billede af Odense. - Magiske Dage kan noget helt særligt, fordi Odense forvandler sig til en slags eventyrland. Der er udklædte børn og voksne over alt i bymidten, og man kan virkelig leve sig ind i en spændende parallelverden. Den følelse, Magiske Dage fremkalder, kan næsten ikke undgå at give et rigtig positivt indtryk af Odense, når man kommer hertil som gæst, siger Peter Rahbæk Juel.

Fakta Fra februar til december 2018 er der indsamlet data til brug for de lokaløkonomiske målinger på i alt 10 oplevelsesevents i Odense Kommune. Ved hvert event har interviewere foretaget spørgeskemabaserede interviews med sammenlagt 4860 deltagere.Der er tale om en konservativ beregning, da blandt andet de odenseanske borgeres normalforbrug for de dage, hvor de har deltaget i et event, er modregnet.



Positiv synlighed opgøres som pr-effekten af medieomtale af Odense i landsdækkende medier genereret af eventet. Pr-effekten opgøres af Infomedia på baggrund af bruttolæsertal, synlighed og en vurdering af hvorvidt omtalen er af positiv, neutral eller negativ karakter.



De 10 events har stået for 13,5 % af al positiv omtale af Odense det seneste år.

HCA Festivals skaber en ekstraomsætning for byens handelsliv på 25.5 millioner kroner viser årsrpporten. Arkivfoto

Sommerrevy er et hit Odense Kommune brugte i 2018 14,3 millioner kroner på de 10 events i rapporten. Tilsammen trak de 10 events 394.766 gæster. 21.500 af dem knytter sig til Odense Sommerrevy, der dermed indtager en fjerdeplads på listen over antal dagsgæster. Dermed er revyen kun overgået af Tinderbox, HCA Festivals og Odense Blomsterfestival. - Det kommer ikke bag på mig, at Odense Sommerrevy er placeret så højt på den liste. Når man ser på setuppet med skuespillere, instruktører og placeringen på Engen, giver det god mening, at revyen tiltrækker så mange mennesker. Generelt er det sådan, at de events, vi investerer i som kommune, skal have noget potentiale, og det skal jeg love for, at revyen har. Vi investerer aldrig i events, som kun kan fungere med offentlig støtte, siger Peter Rahbæk Juel. Odense Blomsterfestival bevarer sin tredjeplads i forhold til antal dagsgæster med knap 29.000 gæster. Disse gæster har tilsammen brugt 4,7 millioner kroner ifølge rapporten. Til gengæld er den målte pr-effekt på byens fjerdestørste event kun 1,3 millioner kroner, hvilket giver en niendeplads, da kun studiestartsfestivalen Generator har en ringere pr-effekt i de landsdækkende medier. Den ringe pr-effekt skræmmer dog ikke borgmesteren. - 29.000 gæster besøgte blomsterfestivalen, som skabte mere end 4,5 millioner kroner i omsætning til byens handelsdrivende. Det vil jeg ikke betegne som skidt, siger Peter Rahbæk Juel.

Gamer-eventet Odincon er ikke så kendt lokalt, men borgmester Peter Rahbæk Juel (S), fortæller, at eventet eksempelvis har mange kinesiske følgere på nettet. Arkivfoto

Lokale kender ikke Odincon E-sport-konkurrencen Odincon, der trak ca. 19.000 gæster til Odense i december, er blot kendt af 20 procent af de adspurgte, mens Tinderbox er kendt af 100 procent af de 4.860 adspurgte, der danner grundlag for årsrapporten. - Både vi som kommune og arrangøren af Odincon kan med fordel skele til, hvad Tinderbox lykkes så godt med. Men Odincon er et helt andet event, som i endnu højere grad end Tinderbox er målrettet de unge. Her handler det primært om at nå ud over Danmarks grænser og blandt andet gøre opmærksom på Odenses helt særlige identitet som førende robotcentrum. For eksempel ser rigtig mange kinesere med på de ting, der sendes live fra Odincon, der derfor er et vigtigt redskab til at tiltrække både investorer og arbejdskraft til de tech-brancher, der har svært ved at rekruttere i Odense, siger Peter Rahbæk Juel. Musikprisen Gaffa (der afholder torsdag aften i Odeon red.) har også en dårlig rating i forhold til image. Det er blot 34 procent er gæsterne, som har fået en mere positiv opfattelse af Odense. Et tal, der ligger 20 procent under den næstringeste, som er ovennævnte Odincon. Peter Rahbæk Juel mener ikke, det tal skal tages alt for alvorligt. - Jeg tænker ikke, at det er dårligt, at 34 procent af dem, der har været til Gaffa-prisen, har fået et mere positivt billede af Odense. Gaffa skiller sig ud fra vores øvrige events ved at være en enkeltaftens-begivenhed, og derfor vejer den måske heller ikke så tungt, når publikum skal bedømme eventen. De resterende 66 procent har svaret, at de har samme opfattelse af Odense som tidligere, og måske er de gæster i forvejen positivt stemt, konkluderer Peter Rahbæk Juel.

Et symbol på opblomstring Rapporten konkluderer, at de 10 events tilsammen skabte en ekstra omsætning på 104 millioner kroner for de handelsdrivende i byen. - Rapporten viser sort på hvidt, at Odense har rigtig gode events, som sidste år skabte en markant ekstra omsætning for de handelsdrivende i byen. 104 millioner er altså 32 millioner mere end i 2017. Jeg er glad for at se, hvordan eventsene i den grad gavner turismen og erhvervslivet, og at vi som kommune er med til at sikre en ekstra omsætning til glæde for vores hoteller, restauranter og butikker, siger Peter Rahbæk Juel. I en større sammenhæng mener han, at succesfulde events også kan være en katalysator for velfærden i byen. - Det styrker vores velfærd, når vi kan hjælpe virksomhederne med at skabe ekstra omsætning. Øget omsætning fører alt andet til flere job, siger Peter Rahbæk Juel og tilføjer, at kommunen også bruger rapporten til at sikre bedre aftaler med de organisationer, der afholder events. Når han bladrer gennem rapporten, har han svært ved at pege på alvorlige skuffelser i forhold til sidste års tal. - Nej, jeg vil nærmere sige, at jeg er positivt overrasket. 8 ud af 10 events klarer sig bedre i 2018 end året før. For mig er det et symbol på Odenses opblomstring, siger Peter Rahbæk Juel.