Rapport: Advokater risikerer at være afhængige af bander

I en ny rapport fra Advokatsamfundet mistænker branchen selv forsvarsadvokater for at have for tætte relationer til banderne. - Det svarer til det, vi oplever, siger Odense-borgmester, mens to forsvarsadvokater afviser kritikken.

- Der må ikke opstå en situation, hvor en advokat kan have interesse i at rådgive en klient på en bestemt måde, fordi det tjener advokatens egne interesser på bekostning af hensynet til klienten.

- Der kan kun gisnes om, hvilken motivation banden har for den loyalitet, der udvises over for en bestemt advokat, lyder det blandt andet i rapporten.

De bruger tvivlsomme metoder i deres arbejde, forsvarsadvokaterne, og de er i fare for at ende i et afhængighedsforhold til banderne og deres penge.

Rystende læsning

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har flere gange langet ud efter forsvarsadvokaten Mette Grith Stage for at være "Black Army-advokaten", og senest konstaterede han torsdag i et Facebook-opslag, at nu tager hun nok "endnu en omgang med stamkunden", efter en tidligere leder af Black Army blev varetægtsfængslet for at have overdraget store mængder heroin.

Rahbæk Juel har derfor læst Advokatsamfundets rapport og konklusioner med særlig interesse.

- Det tenderer rystende læsning, at Advokatsamfundet, som er advokaterne selv, konkluderer, at der er kartellignende forretningsmodeller, og at der er så tætte forbindelser mellem nogle forsvarsadvokater og bander, at der er risiko for et afhængighedsforhold.

- Det svarer til det, vi hører og har oplevet i de seneste to års kamp mod banderne i Odense. Derfor er det fint, at Advokatsamfundet nu også retter lys på det, mener Peter Rahbæk Juel.

- Det er afgørende vigtigt i et retssamfund, at forvarsadvokaterne holder sig på dydens smalle sti, siger han, der håber, at rapporten nu får konsekvenser.

- For det første bør advokatstanden virkelig, virkelig foretage en dyb, dyb selvransagelse.

- Og for det andet kalder det på, at politikerne på Christiansborg får gjort tilsynet med forsvarsadvokaterne mere uvildigt. Det går simpelthen ikke, at advokaterne skal føre tilsyn med sig selv. Fra januar 2015 til september 2017 blev der brugt 1,3 milliarder kroner fra statskassen på salærer til forsvarsadvokater. Det er et stort marked, og det skal være gennemsigtigt, konstaterer borgmesteren.