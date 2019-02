Ramt af stormflod: Færgevej er omfattet af politisk forslag om dige-hjælp

Beboerne i de stormflodstruede huse på Færgevej vil være omfattet, hvis Odense Byråd beslutter sig for at betale en del af de nødvendige digeprojekter i kommunen. Det forsikrer Christoffer Lilleholt, politisk ordfører for Venstre i byrådet.

Socialdemokraterne har allerede givet udtryk for, at det er partiets indstilling, da forslaget om kommunal medfinansiering blev behandlet på et byrådsmøde 23. januar.

Christoffer Lilleholt mener, at kommunen skal hjælpe der, hvor udfordringerne er størst.

- Det er Seden Strandby og dernæst Færgevej. Nu er spørgsmålet så, om socialdemokraterne vil være med, siger han.

I princippet skal alle i samme situation hjælpes, lover Christoffer Lilleholt.

- Men ud fra en betragtning om, hvor udsat området er. Vi skal ikke lægge dige hele vejen rundt om Odense.

Han er ærgerlig over, at forslaget ikke blev stemt igennem på seneste byrådsmøde.

- Der kunne vi have truffet beslutning, og så var vi i gang, siger han.