Rahbæk Juel om spareforslag: - Det gør ondt at kigge på

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fastholder, at det er rigtigt at rykke millioner til velfærd. Men han erkender, spareforslagene ikke er behagelig læsning.

- Puha, det her bliver svært.

Det er borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der selv har foreslået fra næste år at flytte 200 millioner til velfærd og den stigende mængde børn og ældre. Og det står han ved.

Men med direktørgruppens netop fremlagte spareforslag i hænderne erkender han også, at omprioriteringen er hård.

- Vi kommer ikke igennem en omprioritering af den her størrelse, uden det kommer til at gøre ondt, og uden vi kommer til at spare på områder, vi synes skaber værdi, og som vi synes er vigtige, siger Rahbæk Juel.

- Men det her handler om at sikre flere hænder til det stigende antal børn og ældre, der kommer. Jeg vil velfærden, og det er ikke nok at omprioritere til noget. Vi bliver nødt til også at omprioritere fra noget, konstaterer han.

Borgmesteren ønsker ikke at svare på, om der er besparelses-bud, han er særlig glad for, eller om der er forslag, han allerede nu vil afvise bliver virkelighed.

- Jeg kunne få lyst til at sige nej til mange af forslagene, for det gør ondt at kigge på. Men nu har vi et godt udgangspunkt for drøftelserne, som jeg vil tage i et lukket rum med mine kolleger i Økonomiudvalget, hvor vi har tid til at se hinanden i øjnene, siger han, der både procentvis og beløbsmæssigt skal bidrage stort i egen Borgmesterforvaltning. Det samme skal By- og Kulturforvaltningen med Venstre-rådmand Jane Jegind i front.

Om den fordeling siger Peter Rahbæk Juel:

- Det giver sig selv, når vi vil skåne velfærdsområderne og ikke vil file på beskæftigelsesindsatsten. Så er der to forvaltninger tilbage. Den logik tror jeg ikke, vi kan ophæve.

Rahbæl Juel og resten af Økonomiudvalget skal onsdag tage stilling til spareforslagene.