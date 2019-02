Rahbæk Juel: Det kommer til at gøre rigtig ondt

Måske er det administration, det kan være vejene eller kulturen. Men borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vil endnu ikke give konkrete bud på, hvor han vil finde et trecifret millionbeløb at købe velfærd for. - Det bliver en tung øvelse, og der vil være beslutninger, nogle ikke kan lide, siger han.

Peter Rahbæk Juel, du vil omprioritere et trecifret millionbeløb til velfærd til børn og ældre. Hvor i budgettet vil du tage de penge?

- Jeg vil ikke udvælge det ene frem for det andet endnu. Men det er klart, det vil gøre stort indtryk de steder uden borgernær velfærd.

Pernille Bendixen (DF) har tidligere peget på, at det kun kan være områder som for eksempel administration, veje, bygninger, fritidsområdet og kultur. Har hun ret?

- Jeg ved ikke, om hun har været alle kontiene rundt. Men det er i hvert fald andre områder end velfærd.

Så det er rigtigt, at det er der, pengene skal findes?

- Jeg vil ikke være mere konkret endnu. Det her en melding om en retning, jeg gerne vil.

Men den retning er vel nemmere at forholde sig til, hvis du siger, hvor pengene skal tages fra?

- Ja. Men så simpel er verden ikke. Der venter et helt ærligt stykke politisk arbejde med at prioritere, hvad der er vigtigst i byen. Og for mig er det den nære velfærd. Men det er en tung øvelse, og der er ikke noget quick-fix med bedre og billigere, der kan løse det. Det kommer til at gøre rigtig ondt, og der vil være beslutninger, nogle ikke kan lide.

Er det nu, opsparingen til letbanens etape 2 kan komme i spil, sådan som Venstre har opfordret til flere gange?

- Der ligger en politisk aftale om letbanens etape 2, jeg ikke vil løbe fra. Og de beløb, vi sparer op, forslår ingen steder. Sløjfer vi etape to, så ryger Vollsmose-planen også. Det er meget tydeligt fra de meldinger, vi får fra investorer.

Rådmændene for henholdsvis børn og ældre har allerede diskuteret, hvem der har mest brug for ekstra millioner. Hvordan undgår du, at det her bliver en kamp mellem børn og ældre?

- For mig skal det ikke være en kamp mellem børn og ældre, og der er ikke noget, der er mere eller mindre vigtigt for mig. Jeg vil opfordre alle til, at vi kommer ind i den erkendelsesfase, at det ikke handler om sektorområder, men om den grundlæggende velfærd.

Flere partier i byrådet - inklusiv dit eget - efterlyser også en løsning fra Christiansborg. Men børneminister Mai Mercado (K) har kaldt det lige til den friske side at trække Christiansborg ind i det, og flere borgerlige kommunalordførere minder om det kommunale selvstyre, og at bloktilskuddene fra stat til kommune allerede tager højde for den demografiske udvikling?

- Det har vi ikke opdaget. Ifølge en opgørelse er Odense faktisk den kommune i landet, der står som den fjerdebedste til at imødegå det demografiske pres, men alligevel mangler vi 500 millioner kroner. Og hvis ikke Christiansborg vil være med til at løse problemet, så er det, fordi de vil ændre markant på det velfærdssamfund, vi har i dag.

Hvor realistisk er det, at du, når I til september skal forhandle budgettet på plads, kan samle et enigt byråd om de omfattende omprioriteringer, du nu foreslår?

- Mit udgangspunkt er altid, at vi er 29 byrådsmedlemmer. Men det her er en opgave, vi bliver nødt til at løse, hvis vi ikke skal file i velfærden, og mit oplæg vil være, at man skal ønske at være del af omprioriteringen.

Betyder det, at du er klar til til gå alene med et rødt flertal?

- Det ved jeg ikke. Vi er kun i februar, og jeg går ind til det med åbent sind.