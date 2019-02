Rækkehus brød i brand: Hunden blev reddet

Der var ingen hjemme, da Beredskab Fyn rykkede ud til en brand i et rækkehus på Hollufgård Vænget i Odense SØ fredag klokken 12.37. Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi, Steen Nyland.

- Der var umiddelbart ikke nogen brandårsag at finde på stedet, siger han.

Det skulle dog vise sig, at en af husets beboere var hjemme - en hund. Den blev dog reddet ud af Beredskab Fyn, og har det angiveligt godt under omstændighederne. En redningsindsats, der altid vil blive iværksat, hvis det er muligt, fortæller vagtchefen.

- Hvis det er muligt at komme til at redde dyr ud, uden at vi sætter vores egne liv på spil, så gør vi det selvfølgelig altid, siger Steen Nyland.

Husets beboere er blevet underrettet.