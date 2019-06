Radikale slår Socialdemokratiet i Vollsmose

Værst ser det ud i Odense Øst-kredsen, hvor Socialdemokratiet er gået to procent tilbage. I Odense Syd er tilbagegangen på 0,6 procent, mens S i Odense Vest har fået en øget vælgertilslutning på 0,6 procent.

Det er status for Socialdemokraterne efter stemmerne er talt op, og det samlede billede er, at partiet i Odense står svagere end ved sidste valg for snart fire år siden.

Fremgang på hele Fyn uden for Odense - især i Svendborg med 4,5 procent. Men til gengæld tilbagegang i to ud af tre Odense-valgkredse.

Radikale størst i Vollsmose

Især på et valgsted i Odense Øst-kredsen har Socialdemokratiet lidt tilbagegang. Det er på valgstedet Camp U i Vollsmose (tidligere Humlehaveskolen).

Der er afgivet 4.019 gyldige stemmer, og tilbagegangen for Socialdemokratiet er på hele 13,1 procentpoint, hvilket efterlader S med 24,9 procent af stemmerne.

Til gengæld er Radikale Venstre stormet frem. Med 33 procent af de afgivne stemmer er partiet nu det klart største af alle, også større end Socialdemokratiet. Fremgangen for de radikale er - isoleret set for Camp U i Vollsmose - på voldsomme 29,6 procent i forhold til ved sidste valg.

Formand for den radikale vælgerforeningen i Odense, Kristian Grønbæk Andersen, kobler den markante fremgang sammen med, at partiet har arbejdet målrettet med at øge sin synlighed i Vollsmose-området. Og partiets fynske formand Kristina Siig er enig i den analyse.

- Vi har satset meget på Vollsmose. Morten Østergaard har været derude ad flere omgange, og vores kandidater har gået fra dør til dør, siger hun.

Desuden mener Kristina Siig, at den skærpede udlændinge-retorik fra partierne yderst til højre ved dette valg har været med til at gøde jorden for Radikale Venstres fremgang.

- De har gjort en del af arbejdet for os, siger hun.

Mens Socialdemokratiet er gået markant tilbage i Vollsmose, er der fremgang i mere landlige områder i Odense Øst-kredsen som Fjordager, Agedrup og Fraugde. Fremgangen er dog slet ikke så stor, at den samlet set opvejer tabet af stemmer på blandt andet valgstedet Camp U.