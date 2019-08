Rådmand vil lukke skole i Vollsmose: - Der er brug for en ny start

Der skal gøres op med årtiers fejlslagen indsats for børnene i Vollsmose, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), der nu foreslår at lukke en af de to folkeskoler i Vollsmose og give den anden både nyt navn og nyt indhold.

Luk H.C. Andersen Skolen, flyt børnene til naboskolen Abildgårdskolen og giv så Vollsmose en ny skolestart.

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) præsenterer nu et konkret forslag til ny skolestruktur som et hjørne af det, byrådspolitikerne har døbt Den Sidste Vollsmoseplan, og som med en fast hånd skal rive ghettomærkatet af den omdiskuterede bydel.

- Det er vigtigt for mig at signalere, at det her ikke bare handler om at lukke noget ned, men om at bygge noget nyt op, siger hun om sit politiske oplæg, der altså vil samle alle Vollsmose-børn på én og ikke som hidtil på to folkeskoler i bydelen.

- Børnetallet i Vollsmose falder allerede nu, og når vi om få år begynder udflytningen af beboere i området (når boligblokke rives ned, red.), bliver der endnu færre. Med ét skoledistrikt vil vi lave en ny start og en attraktiv skole i et ghettoområde under transformation, og fysisk kan børnene være på én skole, forklarer Susanne Crawley Larsen.

Du har selv talt meget om, hvor vigtigt det er at få spredt tosprogede elever og blandet dem med andre børn i byen, men tosprogsprocenten bliver jo ikke anderledes af at flytte børnene fra H.C. Andersen Skolen til den anden Vollsmose-skole?

- Nej, men det alternativ, vi står med, det er at busse børnene rundt i byen, og min sondring er, at det kommer vi ikke politisk i mål med. Og så er der noget rigtigt i, at der i et område med 10.000 mennesker også er en skole, mener hun.