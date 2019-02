Rådmand vil have frisklavet mad på alle plejecentre: Byens Køkken var en fejl

Skal der fortsat laves mad lokalt på to plejecentre i kommunen efter 2019?

- Jeg ser gerne, at pilotprojektet fortsætter, og at det udbygges. Det er så fantastisk, det der sker ude på de to plejecentre. Man skal ikke negligere, hvad mad betyder. Det er vigtigt for os, og når man sidder med god mad, så er det også nemmere at have en hyggelig snak og noget nærvær. Man sidder også længere over god mad.

På Ærtebjerghaven er der ansat en person til hver boenhed. Det vil sige, at en person laver mad til otte-ti personer. Det kan synes lidt dyrt og måske ineffektivt i en tid, hvor kommunen fattes penge?

- Det er dyrt, men det er også historien om gyngerne og karrusellerne. Livskvalitet kan jo være svær at måle, og jeg tror, der er mange sidegevinster. Jeg anerkender, det er dyrt, men jeg kunne godt tænke mig, at det kunne prioriteres noget mere.

Der står i rapporten fra Epinion, at præsentationen og anretningen af maden synes lige så vigtig som det faktum, at det er frisklavet. Kunne en billigere løsning ikke være lige så god?

- Det kan godt være, at man kan skalere ned på noget af det. Det er jo også det, som der er mulighed for via Byens Køkken.

Men du håber på en fuldt udrullet model, hvor maden laves helt lokalt i alle leve-bo-enheder og på alle plejecentre?

- På sigt ja. Men vi har jo stadig en forpligtelse i forhold til Byens Køkken, som tynger os gevaldigt økonomisk (kommunen har en leasingaftale til 25 millioner kroner, der først udløber i 2028. red)

Var det en fejl at centralisere madlavningen?

- Ja, det mener jeg helt klart, det var.

I en tid, hvor der skal spares alle steder i kommunen, og hvor et stigende antal ældre og børn belaster kommunens økonomi, er der så råd til råd til, at maden laves helt lokalt? Og kan det blive på bekostning af plejepersonalet?

- Selvfølgelig skal der bruges de penge på plejen, som er nødvendig. Det behøver ikke være et enten eller. Man skal ikke undervurdere, hvad maden betyder for livskvaliteten og glæden. Det er også en velfærdsopgave.

Er du ikke bange for at komme til at love noget, som du ikke kan holde?

- Jeg er mere bange for, at folk ikke forstår, hvor jeg vil hen. Jeg synes, det her er utrolig vigtigt, og det er en prioritet for mig som politiker. Vi har fået lavet køkkener om, så de ældre kan hjælpe til under madlavningen. Det giver noget værdighed og livsglæde tilbage. Og det er det, vi skal.

Det klassiske spørgsmål er så, hvad skal vi ikke bruge penge på i fremtiden?

- Nu er vi jo ude i en stor runde, hvor der skal skæres på administrationen og findes flere penge til velfærd. Jeg vil ikke sætte fingeren præcis på, hvor vi skal spare, og jeg vil da slet ikke - som borgmesteren - fyre folk i administrationen i pressen. Internt har jeg peget på nogle områder.

Hvis I forlænger ordningen i Ærtebjerghaven og Albanigade vil der være stort forskel på servicen på byens plejecentre. Hvordan har du det med den forskelsbehandling? Er det ikke uretfærdigt?

- Jo, det er uretfærdigt. Men det er et skridt i den rigtige retning.